„Hrálo se na špatném terénu, myslím si, že to nesedělo ani jednomu týmu. V tom prvním byli domácí mírně lepší a hrozili hlavně po centrech a standardních situacích. Náš brankář ale všechno posbíral. Ve druhé půli jsme to vyrovnali a měli tři velké šance. Celkově to bylo vyrovnané utkání a remíza je spravedlivá. Penalty jsme zase vyhráli. Kopeme je často, kluci si na to věří, naopak domácí byli nervózní. Náš brankář navíc dvě chytil a pomohl nám. Dva body jsou pro nás dobré,“ řekl Ladislav Čurgali, asistent šlukonovského trenéra. Jeho celek ovládl i čtvrtý penaltový rozstřel.