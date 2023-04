Druhé Malšovice letos slaví premiérové vítězství. Na půdě Střekova neměly problém, vyhrály 7:2. Hattrick trefil Hynek. „Myslím si, že od začátku do konce jsme byli prostě lepší. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, naopak jsme inkasovali dva zbytečné góly. Kluci tam trochu polevili v pozornosti. Vlastně jsme získali povinné body. Určitě nám to pomůže k většímu klidu, ale rozhodně to nemůžeme nějak přeceňovat,“ má jasno Josef Florián, kouč Malšovic.

Potřetí v řadě bodoval Heřmanov, který zvládl druhý penaltový rozstřel za sebou. Proti Velkému Březnu to ale byla divočina. Heřmanovští prohrávali 1:4, remízu 4:4 jim v nastaveném čase vystřelil Dančo. Diváci se rozhodně nenudili.

„Byli jsme lepší. První půle byla vyrovnaná, akorát jsme udělali hloupé chyby a soupeři góly vlastně darovali. Po změně stran jsme je posledních 25 minut mačkali. Kdyby se hrálo o trochu déle, věřím, že bychom ten pátý gól dali. Nakonec jsou dva body velmi dobré, ale myslím, že jsme mohli mít i tři. Penalty se nám teď daří, rozhodlo se až v osmé sérii. Začátek jara nám vyšel, teď nám ale budou chybět někteří hráči. Dva týdny to bude hodně splácaná sestava,“ zdůraznil Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Zajímavé derby bylo k vidění v České Kamenici. Domácí dostali od Dobkovic za poločas tři branky. Po změně stran to nezabalili, v poslední čtvrt hodince nasypali hostům čtyři branky a v důležitém zápase o záchranu vyhráli 5:3.

„My už jsme v tom prvním poločase nehráli špatně. Bohužel jsme vyrobili hloupou penaltu, pak přišel gól po naší chybě. Přesto jsem o pauze věřil, že to můžeme otočit. Pochvala klukům, že to nevzdali a bojovali až do konce. Divákům se to muselo líbit, pro trenéry už to bylo horší,“ usmál se Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

To jeho protějšek Zdeněk Štol absolutně nechápal výkon svého týmu ve druhém poločase. „Bylo to o nastavení hráčů ve druhém poločase. Ačkoliv jsme je upozorňovali na to, aby nepolevili, stal se pravý opak. Doslova to odchodili, snad bych řekl vypustili. Vůbec jsme nechtěli hrát fotbal, nechápu, co se stalo. O něčem se bavíme, poločas to plníme a ve druhém si mužstvo dělá, co chce. Je na zamyšlení, zda bych měl dál trénovat. Možná je to signál, abych toho po 25 letech nechal,“ kroutil hlavou dobkovický trenér Zdeněk Štol.