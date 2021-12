Vilémovský vstup do ročníku 2021/2022 byl opravdu rozpačitý. Po pěti kolech z toho bylo jenom šest bodů… „V úvodu jsme narazili na silné Srbice a suverénní Domoušice. Výsledkově jsme to nezvládli. K tomu se navíc přidala domácí porážka s Kadaní, to by se nám stáváte nemělo. Hra nebyla špatná, ale po pěti kolech těch bodů prostě moc nebylo. Bylo to jen o sebedůvěře a dobrém výsledku, který by nás nastartoval. Stalo se a přišla bodová šňůra,“ poznamenal Chod.

Ten si na trenérské lavičce užil opravdu pěkné zápasy. Některé duely už ale tak povedené nebyly. „Velmi se nám povedlo utkání s Perštejnem. Dali jsme rychlé branky, uvolnili se a předváděli pěkný fotbal. Naopak velmi špatné bylo již zmiňované utkání s Kadaní. Nemohli jsme dát branku, navíc Kadaň z brejku skórovala. Nakonec jsme domácí utkání dohráli doslova v křeči,“ zakroutil hlavou.

Pochválit speciálně nějakého hráče? Do toho se fotbalovým trenérům v drtivé většině případů nechce. Jak to je u Vlastimila Choda? „Řeknu to trochu jinak. Nejvíce minut odehrálo trio Zima, Vaňák a Havel. Nejlepšími střelci byli Havel, Kučera, Zima a Vavroušek. Nejlepšími hráči za podzim byli zvoleni Rybář, Zima a Havel. Nejlepší tréninkovou docházku měli Snášel, Havel a Rybář. Objevem podzimu se stal Snášel,“ konstatoval.

Vilémovským barvám také pomohl návrat útočníka a střelce Miloslava Kučery. „Míla je ofenzivní hráč s výbornou technikou a klidem v zakončení. Pro krajský přebor je to nadstandardní hráč,“ vyzdvihl Chod jeho kvality.

Hráčský kádr týmu z malé vesničky na Děčínsku by se přes zimní pauzu neměl moc měnit. „Žádný hráč nehlásil, že by měl v plánu odejít. My zase nemáme v plánu někoho se zbavovat. Po dlouhodobém zranění by se navíc měli opět zapojit Hoke s Luňákem. Jejich návraty dlouho vyhlížíme, snad bude všechno v pořádku. Je také možné, že v přípravě se objeví nějaké nové tváře,“ zdůraznil vilémovský lodivod.

Vilémov už samozřejmě má program své zimní přípravy. Jaký bude? „První trénink je na programu 11. ledna. V únoru nás čeká krátké soustředění ve Sloupu v Čechách. V plánu máme pět přátelských zápasů. Měli bychom se utkat s Proboštovem, německou Neusalzou-Spremberg, ústeckým dorostem, českolipským Arsenalem a Roudnicí nad Labem. Cíle na jaře jsou jasné. Rozhodně nechceme klesat v tabulce,“ má jasno Chod.

Vilémov od letošní sezony disponuje rezervním týmem, který na podzim drtil své soupeře v nejnižší okresní soutěži. „Petr Jirásek s Vlastou Šmalclem dali opět dohromady „starou“ vilémovskou partu. Pro náš klub jedině dobře. Kluci z áčka si rádi chodí za béčko kopnout. Výsledky jsou jednoznačné, na jaře se plánuje oslava postupu. Na podzim se budeme těšit na okresní přebor a derby zápasy v rámci výběžku,“ dodal Vlastimil Chod.