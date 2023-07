„S Jiráskem bylo domluvené, že to dotáhne do konce sezony. Teď se toho ujal František Dužár. Fyzicky až od čtvrtka, ale všechno už si řídil na dálku,“ poznamenal Libor Sklenář, manažer fotbalového Vilémova, který by měl v letní přípravě sehrát tři přátelské zápasy.

František Dužár se vrací na lavičku Vilémova. Na snímku před šesti lety v utkání proti Žatci.Zdroj: DENÍK/Hynek DlouhýVelkým otazníkem je vilémovský hráčský kádr. Tady si tým z Děčínska nemůže moc vyskakovat. Kvůli problémům s hráči navíc ukončil překvapivě činnost záložní tým Vilémova. „V České Lípa budou pokračovat Filip s Havlem. Uvidíme, jak dopadne Zima, který je tam na zkoušce. Zůstává tam taky Verner, to je českolipský hráč. Odešel také Musílek, který by měl být ve Skalici. Na zkoušce tam byl ještě Kubr,“ prozradil.

Velký zájem je o klíčové ofenzivní hráče Vilémova. „Je tady zájem z Německa o Kučeru a Zimu. Ještě s nimi budu mít sezení, chceme je udržet. V okolí není moc kvalitních hráčů, kteří by měli na krajský přebor. Aktuálně máme nějakých 18 hráčů,“ vysvětlil Sklenář.

Ten vzápětí promluvil o příchodech. „Z Dolní Poustevny přišel Jirsa. Snaží se, jeví se dobře. Pak tu máme Kubu Čurgaliho, běhavého záložníka, který hrával ve Šluknově, byl také chvíli u nás a v Německu. Je to odchovanec Velkého Šenova. A v sobotu by k nám měl přiletět z Brazílie Kevin Marquez. Viděli jsme ho zatím na videu, kde tenhle 193 centimetrů vysoký hráč vypadal dobře. Sehnali jsme mu tady ubytování, měl by u nás působit tři měsíce,“ zdůraznil vilémovské šéf.

Situace s hráči v amatérském fotbale je horší a horší. Pociťuje to právě i Vilémov. „Špatně je to, že na vesnicích je málo kluků, kteří by chtěli hrát fotbal. Mají jiné koníčky jako počítač nebo mobil. My jsme udělali ve škole nábor. Jenže když se nám přihlásila jedna holka, tak jsme to zabalili. Všehovšudy máme v mládeži šest kluků, všichni hrajou v okolí. Z toho se nedá sestavit tým. Mládež šla hodně dolů. Kdo bude mít mládež a hlavně dorost, bude pokračovat. Ostatní týmy se budou slučovat a nebo odhlašovat,“ zakroutil hlavou.

Po špatné divizní sezoně je potřeba mladý vilémovský tým vyburcovat do další sezony. Libor Sklenář se také zamyslel nad tím, proč do divize nepostoupil žádný tým z Ústeckého a Libereckého kraje. „Nemyslím si, že by problémy byly finance. Brná a Pěnčín jsou ekonomicky silné, jako my. Ale asi nemají tak široké a vyrovnané kádry. Myslím si, že si také někteří všímali našich výkonů v divizi. Jiní vedoucí nebo manažeři mi volali a ptali se, jak to třeba v divizi vypadá s rozhodčími. Pak se toho asi zalekli. Radši budou hrát krajský přebor, než jezdit někam do Chebu nebo za Prahu. Nám se stalo, že rozhodčí zapískali skvěle, ale také nám podle mě sebrali dobrých 15 bodů. Kluci byli v divizi naštvaní, nedařilo se, atmosféra nebyla dobrá. Jsme rádi zpátky v krajském přeboru. Hlavním cílem je ten náš kádr ustálit,“ konstatoval.

Jaké ambice bude mít vlastně Vilémov v nové sezoně? „Chvilku to vypadalo, že se budeme muset sloučit s béčkem. Hodně hráčů bylo z divize rozmrzelí, nebrali tolik prémií, chápal jsem to. Se všemi jsme to ale důkladně probrali a vrátilo se to do starých kolejí. Myslím si, že na tu absolutní špičku nemáme. Navíc máme těžký los, hned na začátku máme Brnou a Srbice. Rozhodně nechceme hrát o sestup, rádi bychom byli v horní polovině tabulky. Uvidíme, jak se nám vyladí hráčský kádr,“ dodal na závěr.