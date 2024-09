Kubo, v posledním zápase jste doma brali proti Modlanům dva body. Jak jste celý zápas viděl?

Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodovaly individuální chyby. Samozřejmě dva body bereme. Musíme ale každému ukázat, že to u nás nebude mít nikdo lehké.

Po čtyřech kolech máte šest bodů. Jste spokojený se vstupem do sezony?

Se vstupem jsme spokojeni, i když nemůžu mluvit za všechny. Rozhodně je vidět, že tým je dobře nastavený a každý chce vyhrávat.

Pojďme ještě k poslednímu ročníku v krajském přeboru, kde jste nakonec vybojovali záchranu. Byla to ale hodně těžká sezona, viďte?

Sezóna to byla určitě těžká, ale nakonec se nám podařilo udržet krajský přebor. To byl hlavní cíl. Určitě to bylo způsobeno zraněním klíčových hráčů.

Kde byste Jílové rád viděl v letošní sezoně?

Určitě bych rád viděl Jílové co nejvýše, ale konkurence je obrovská a tak bych se spokojil i s tím, když budeme v klidném středu.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal zhruba v pěti letech v Březinách u Děčína.

Koukal jsem, že váš fotbalový životopis je poměrně rozmanitý. Kde všude jste hrál?

Bojím se, že to nejde všechno vyjmenovat (smích). Co se týče mládeže, tak jsem podstatnou část odehrál v Junioru Děčín a pak pod hlavičkou FK Teplice. Dospělý fotbal jsem hrál za Teplice, Ústí nad Labem. Štětí, Roudnici nad Labem, Jílové, ČAFC Praha. Chvilku jsem byl v Německu. Pokud jsem nějaký tým vynechal, tak se omlouvám (smích).

Do Jílového jste se vrátil na začátku letošního roku. Proč?

Trenér Ondra Barilla mě poprosil, zda bych mohl přijít tým posílit a pomoct v boji o záchranu. Samozřejmě jsem souhlasil, protože kluky moc dobře znám a vím, že tady je super parta.

Jak se vám vůbec líbí úroveň krajského přeboru?

Myslím se, že úroveň krajského přeboru je velmi dobrá. Hraje tady spousta výborných fotbalistů.

Je vám 33 let. Máte ještě nějaké fotbalové sny?

Kdysi jsem určitě nějaké sny měl (smích). Teď už se spíše soustředím na práci a rodinu.

Budete teď věrný jílovskému dresu?

Určitě nehodlám v nejbližší době odcházet. Pokud budu cítit, že mám týmu stále co nabídnout, rád zůstanu co nejdéle.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Rád fandím českého fotbalu, ale žádného favorita vyloženě nemám.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji v Pirně ve firmě, která vyrábí baterie do srdce defibrilátorů. Baví mě jakýkoliv sport, ale mám dceru a přítelkyni, těm rád věnuji veškerý volný čas, který mi ještě zbývá.