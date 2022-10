Okresní přebor Teplicka a Mostecka je tradičně podhoubím slovních ataků směrem k hlavním arbitrům. Tentokrát měli rudo před očima soběchlebští Daniel Loos a Roman Dvořák. Během první půle v Košťanech jejich tým prohrával 0:4, což patrně hnulo myslí oběma výtečníkům. „To si děláš pr*el!” slyšel sudí Karel Pácl od Loose. Poté, co mu udělil červenou, vyloučený hráč pokračoval v chrlení sprosťáren. „Jdi do p*či, vypatlanče!” Jeho spoluhráč Dvořák počínání rozhodčího komentoval slovy „Děláš z toho guláš. Jdi do pr*ele, ty kre*éne!”

Rušno bylo ve Vilémově, kde se v rámci okresního přeboru děčínského okresu utkalo tamní béčko s Unionem Děčín. Rozhodčí Martin Špička musel sáhnout po červené celkem třikrát, pokaždé ji viděl hráč hostujícího celku. Ze hřiště se pakovali Vojtěch Sádecký, Jakub Hejna a Bohuslav Bezouška. Děčín po nadějné první půli, která skončila remízou 1:1, postupně fyzicky odpadal, a nakonec s favoritem prohrál 1:6. Ke cti borců Unionu nutno dodat, že na hanlivé výrazy nedošlo, i když projev nespokojenosti uměli dát najevo dost výrazně. „Pískej to pořádně, to nebyl faul. to snad není možné, to nevidíš, jsi slepý,” řekl například Hejna Špičkovi. Druhá žlutá ho neminula, i v prvním případě byla udělena za protesty.

„Co to pískáš, ty vole jeden?!! Obořil se v duelu Dolní Podluží - Česká Kamenice B na rozhodčího Rudolfa Vaňka kamenický Ladislav Štádler. To se psala 29. minuta, domácí vedli 2:0. Hosté i vinou nedisciplinovanosti svého hráče, který za nezvládnutí emocí viděl červenou kartu, nakonec prohráli 2:5.

Na Litoměřicku bývá také pořádně horko. V Dobříni hrály Žitenice, před 60 diváky zvítězily 6:2. Tadeáš Starý ale příliš neslavil, od rozhodčího Jiřího Hanuše totiž viděl dvě žluté a tím pádem i červenou kartu. Po jeho druhém zákroku musel na ošetření do nemocnice jeden z domácích fotbalistů.

O třídu níže sudí Jiří Kučera řídil střetnutí Sokol Mšené Lázně - Bechlín. Domácí zvítězili v divokém souboji 4:3, Kučera čtyřikrát trestal červenou kartou! Pokaždé se jednalo o vyloučení za nesportovní chování. Zápas nedohráli domácí Jiří Jarošík s Dominikem Whiteheadem a hostující Václav Macek a Petr Matoušek.

Na Lounsku předvedli black out fotbalisté Krásného Dvora. S Kozly se dlouhou dobu drželi, pak se ale brankář Lukáš Kešner dopustil v pokutovém území skluzu oběma nohama. Podle zápisu sudího Michala Mayera zasáhl protihráče zepředu. Červená byla samozřejmostí… Nedohrál ani Lukáš Müller, který při úniku jednoho z hráčů Kozlů přidržel za dres, čímž zabránil, aby pílil sám na gólmana. Poté, co se s ním Mayer rozloučil, neodpustil si na něj vykřiknout „strč si tu píšťalku do pr*ele!” Krásný Dvůr v oslabení padl 0:8.

V Černčicích nemělo svůj den Vrbno. Prohrálo 0:5, navíc přišlo o Lukáše Linharta a Jakuba Říhu. Linhart viděl druhou žlutou za nesportovní chování, kdy k protihráči pronesl „drž hubu, ty debile, to byl faul”. Říha se dopustil hrubého nesportovního chování, když v nepřerušené hře úmyslně kopnul na zemi ležícího soupeře bez možnosti hrát balón.

Na Ústecku si své užil sudí Vlastimil Řízek. Béčko Chabařovic ve Velkém Chvojně vyhrálo 2:0, jeho hráč Martin Levinský byl ale po kritice vykázán ze hřiště červenou kartou. Co Řízkovi řekl? „Jdi do pr*ele, debile!” odhaluje pohled do zápisu o utkání.

To rozhodčí Lukáš Poborský měl ještě pernější víkend. V sobotu pískal střetnutí okresního přeboru Skorotice – Trmice (3:2), ze hřiště vyloučil za kritiku bez hanlivých výrazů („pískej to pořádně; to už si děláš srandu, ne?”) Davida Vávru. O den později pak rozhodoval ve stejné soutěži utkání Libouchec - Vaňov (1:2) a opět musel vylučovat. Tentokrát už ale do zápisu musel zanést zmínku o hanlivých výrocích, kterých se dopustil Miroslav Zeman. „To si děláš pr*el, ty ču*áku”, vyjádřil svou nespokojenost trmický fotbalista.

Slova, která rozhodně nejsou z nedělní školy, padají směrem k rozhodčím i v soutěžích mládeže. Tak například v Proboštově, kde se v sobotu hrál jeden ze zápasů krajského přeboru staršího dorostu, vyloučil arbitr Tomáš Saifert ze hry ve 43. minutě domácího kapitána Davida Nykodýma poté, co v souboji o míč fauloval zezadu soupeře z Roudnice. Saifert musel tasit po žluté červenou, protože Nykodým dal pár minut před tím svou nespokojenost najevo slovy „no, ty p*čo, to si děláš pr*el, to nebyl faul”, za což viděl první žlutou kartu. Oslabený Proboštov v tu chvíli prohrával 0:1. Ve druhé půli sice skóre srovnal, v samém závěru ale třikrát inkasoval a do kabiny šel s porážkou 1:4.