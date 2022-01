Do jarní části ale tým nepovede jako trenér Pavel Salava, který bude trénovat brankáře. „Rozhodly časové důvody, prostě jsem to v poslední době nezvládal, bylo to hodně hektické. Nový trenér je v jednání,“ prozradil Salava.

Přezimujete na desátém místě tabulky. Jak hodnotíte podzimní část?

Co se týče umístění v tabulce, tak jsme se desátým místem nespokojeni. Tým má rozhodně na umístění okolo šestého místa. Spokojenost ale panuje s tréninkovou docházkou.

Vy jsme měli výsledkové vlny. Špatný vstup do soutěže, následovala bodovací série, pak přišly nečekané domácí ztráty. Čím to?

Nedá se říct, že bychom v nějakém zápase herně vyloženě propadli. U prohraných zápasů jsme dopláceli především na laciné ztráty míče, které soupeř nemilosrdně trestal. A když jsme prohrávali, tak se nám nedařilo překonat obranný val soupeře.

Po špatném vstupu se dostavila sebedůvěra. Domácí prohra s Kadaní byla kaňkou

Jaký zápas se vám na podzim nejvíce líbil a za jaký jste svým svěřencům „vynadal“?

Nejvíce jsem byl spokojen se zápasem s Kadaní. Celý zápas jsme měli herní převahu a utkání měli kluci pod kontrolou. Nejhorší zápas byl doma s Perštejnem, kdy jsme nedokázali proti deseti dovést utkání do vítězného konce. Perštejn hrál na riziko, my nedokázali proměňovat brejkové situace a na konci utkání jsme dostali po malém důrazu zaslouženě vyrovnávací branku. Následně jsme nezvládli ani penaltový rozstřel.

Je někdo z hráčů, kdo na podzim vyčníval? A kdo vás naopak zklamal?

V polovině podzimní části nahradil na brankářském postu Patrik Linhart zraněného Marka Smutného. A zhostil se toho opravdu skvěle. Jinak se nedá říct, že by vyloženě někdo vyčníval a někdo vyloženě zklamal. Tým fungoval jako celek.

Kdy bude startovat zimní příprava na jarní část krajského přeboru?

Příprava bude zahájena v první polovině ledna. Pravděpodobně budeme opět využívat umělou trávu v Březinách. První tréninky budou zaměřeny na vytrvalost a posilování. Postupně to bude přecházet do rychlosti. Na víkendy jsme domluvili přátelské zápasy. Příprava už bude ale probíhat pod jiným hlavním trenérem. Já u týmu zůstanu jako trenér brankářů.

Proč jste se tak rozhodl?

Uvažoval jsem o tom delší dobu. Rozhodly časové důvody. Už to prostě nemůžu skloubit se svým zaměstnáním. Mám to hektické, prostě to nejde. Na druhou stranu nechci úplně končit s fotbalem. Když bude čas, rád pojedu i na zápas. Ale už jsem to nemohl dělat na sto procent. Dalším faktorem je to, že můj kluk hraje taky fotbal. A na syna se prostě chcete jezdit dívat.

Kdo bude tedy hlavním trenérem Jílového?

To je zatím v jednání.

Překvapila vás nějak po podzimu tabulka krajského přeboru?

Překvapením je velký bodový odstup prvních Domoušic.

Fotbal je celoživotní láskou a koníčkem. Takoví jsou mecenáši na vesnicích

Co hráčský kádr? Bude se nějak měnit?

Hráčský kádr doznal dvou změn. Skončil Josef Florián. Do zimní přípravy se zapojí Viktor Bílek a v kontaktu je s námi Zdeněk Červenka. Jak sám o sobě říká, nejlepší hráč Děčínska. (úsměv)

Probírali jste s hráči současnou situaci ohledně covidu? Bavíte se o očkování?

Situaci jsme probírali s ohledem na dohrání nebo nedohrání rozehrané soutěže. O očkování jsme velké debaty nevedli. (úsměv). Rozhodně jsme se nerozdělovali na očkované a neočkované, jak to dělala menšinová vláda. Každý má svůj názor a ten je respektován.

Jak jste to měl s týmem po zápase? Chodíte na pivo?

Na pivo chodí většina týmu. Je jedno, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. V Jílovém je skvělá parta. Menší sázky jsou při fotbálcích na tréninku, někdy jsou opravdu pěkně vyhecované. (smích).

Jak jste strávil Vánoce a poslední den v roce?

Tradičně jsem vánoční čas strávil doma a koukal se na pohádky.