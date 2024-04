Ani pět branek na půdě soupeře nestačilo fotbalistům Vilémova k bodovému zisku. Tým z Děčínska prohrál na hřišti Litoměřicka 5:6, o osudu utkání se rozhodlo v závěru, kdy hostům prostě došly síly.

Příprava: Vilémov - Skalice 0:3. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Zase jsme jeli v okleštěné sestavě, na lavičce byl pouze Petr Kurel, vedoucí mužstva. Ten musel na hřiště už v 26. minutě, kdy nahradil zraněného Rybáře. Zbytek zápasu jsme dohráli bez střídání, to rozhodlo,“ smutně pravil Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Jedenáct statečných bojovníků ale předvedlo opravdu heroický výkon, utkání bylo jako na houpačce. Litoměřicko šlo brzy do vedení, po čtvrt hodině ale hosté vedli 2:1. Domácí skóre otočili, ale ve 36. minutě vyrovnal krásnou ranou do šibenice Bulejko na 3:3.

Zdroj: SK Stap Tratec Vilémov

„První půle byla jako na kolotoči, ale určitě se divákům musela líbit, neboť viděli šest pěkných branek a z toho tři parádní šibenice. Škoda tvrdého a nerovného terénu, na kterém oběma týmům často uskakoval balón, jak by normálně nechtěli,“ všiml si Sklenář.

Po změně stran Vilémov stále bojoval, postupně mu ale docházely síly. Ještě v 79. minutě vedl 5:4, jenže pak vyrovnal domácí stoper Hruška, v 88. minutě pak vystřelil Litoměřicku divoké vítězství Merič.

Školácké chyby, dvě červené. Záchranu už v Jílovém vidí hodně bledě

„Domácí v průběhu zápasu vystřídali skoro celou lavičku, kdežto my jsme nemohli, takže nám ubývaly síly a v poslední desetiminutovce to bylo znát nejvíce. Je to škoda, na bod bylo, ale bez lavičky se jen těžko boduje, zvláště pak na takovém soupeři, jakým domácí jsou,“ dodal Sklenář.

Vilémov už se chystá na 2. kolo krajského poháru. Ve středu 3. dubna hostí doma od 16.30 v derby nedaleký Šluknov.