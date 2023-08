„S minulou sezonou jsme hodně spokojení. Začátek soutěže se nám sice vůbec nevydařil, ale na jaře se to obrátilo. Sebrali jsme hodně bodů. Bylo to dobré,“ pochvaloval si hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

Heřmanov je známý tím, že si vlastně letní pauzu nedává. Hráči se pravidelně a bez přestávky scházejí jednou týdně na klasický fotbálek. „To neměníme. Scházelo se nás hodně. Je pravda, že chodí i kluci, kteří za nás nehrají. Ale i tak tam máme vždy dobrý počet,“ zdůraznil.

Přátelské zápasy? Heřmanov sehrál pouze jediný, když vyhrál 6:4 na půdě Rumburka, který hraje I.A třídu. „Bylo nás tam přesně jedenáct, v poločase jsme prohrávali 0:2, ale po změně stran jsme to otočili,“ konstatoval Rojko. V zápase se střelecky ukázal Jaromír Dyrynk. Posila, která dorazila z Dobkovic, dala hned čtyři góly.

Celek, který hraje domácí zápasy na hřišti ve Fojtovicích, ctí zelenou barvu dresů a ve znaku má orla, hlásí několik posil. „Z Dobkovic přišel Jaromír Dyrynk a Petr Veselý. Ze Skalice u České Lípy Václav Mysliveček. Je tu taky Jirka Holakovský, který hrával v Mojžíři nebo Libouchci. Dále pak přišel Tomáš Kořínek, který hrával třeba za Jílové. A z Boletic by měl přijít Petr Procházka. Navíc je ve hře příchod dalšího dobrého hráče. Rozhodně se nám zvýší konkurence, pokud přijdou všichni, tak nebudou stačit ani dresy a já se nedostanu do sestavy,“ zasmál se Rojko.

Dobrou zprávou pro Heřmanov je také fakt, že z kádru nikdo neodešel. „Jen Bobo Matys je dlouhodobě zraněný, jinak nikdo,“ podotkl Rojko.

Heřmanovští jsou známí tím, že nemají přehnané ambice. Jejich cílem je, zahrát si fotbal a pobavit diváky dobrým výkonem. „V naší skupině je hodně nováčků. Bude to asi vyrovnané. Víte, jak to máme. Nemáme žádné velké ambice, hlavně si prostě chceme zahrát. Ale posílili jsme, takže kdybychom hráli do pátého místa, bylo by to super,“ zamyslel se Rojko.

Kromě Heřmanova budou Děčínsko reprezentovat Malšovice. Česká Kamenice sestoupila a Dobkovice se rozpadly. „To, co se stalo v Dobkovicích, je samozřejmě smutné. Nám to pomohlo tím, že k nám přišli dva hráči, co tam hráli. Ale je o zarážející. Není to tak dávno, co tam měli hromadu hráčů a hráli na špici tabulky. A zničehonic tam fotbal skončil,“ dodal Rojko.