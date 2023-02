Michalec opět sází na cizince tmavé pleti. „Máme tu třeba jednoho, co před čtyřmi lety kopal druhou ligu. Čekáme ještě na další, jinak bychom to nedali dohromady. Aktuálně máme čtrnáct hráčů,“ prozradil šéf po podzimu devátého celku tabulky.

Ačkoliv je příprava Modré klasicky mizerná, sestava na jaro se rýsuje. „V brance Matějka, v obrane Tvrz, Turbák a Vaněk. Vrátit by se měl Tomáš Fejfar, do zálohy a útoku dáme cizince. Pokračuje Štorc, máme tady dva kluky z Ústí – Jakše a Mužíka. Nevím, co s Čapkem. Ten moc nechodil, navíc má prý nějaké problémy kvůli futsalu v Ústí. Takže ho asi vyhodím. Snažíme se ještě posílit, ale nechci za velké peníze koupit nějaký plevel. Já sháním peníze, Ábel se stará o hráče. Bohužel jsem tady na to stejně zase sám, další dva funkcionáři bojují s rakovinou,“ postěžoval si.

Situace v Modré je opět zahalena tajemstvím. Vsadí zase na cizince?

Jiskra stále nemá trenéra, laso prý dostal Josef Rákosník, aktuálně kouč České Kamenice. „Je to pravda, pan Michalec mi volal a lanařil mě. Ale já tam nepůjdu, vždyť bych ani nevěděl, jak je to tam s hráči. Fotbal se tam nedělá dobře, Michalec to zase všechno honí na poslední chvíli,“ odpověděl Rákosník na dotaz Deníku.

Ve fotbalovém zákulisí se šušká, že Modrá je připravena v případě nepostupu odkoupit krajský přebor od jednoho celku, který nejvyšší krajskou soutěž hraje. Deník připravuje podrobnosti.