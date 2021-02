V 25-letech toho s fotbalem zažil docela hodně. Začínal ve Varnsdorfu, teď ale patří do kádru Vilémova, který je tradičním účastníkem krajského přeboru. Miloslav Kučera je v týmu, který vede Vlastimil Chod, od střílení branek. V aktuální sezóně dal čtyři, v minulé, která se nedohrála, devět. V posledním kompletním ročníku (2018) jich nasázel osmnáct.

Nižší fotbalové soutěže od října stojí. Kučera trpí dvojnásob, jelikož je navíc členem varnsdorfského sálovkářského klubu. Tam se letošní sezóna zrušila úplně. „Koronavirové období je pro každého hráče dost náročné. Všem určitě chybí tréninky a zápasy. Není zvykem být každý víkend doma. Tenhle podivný čas prožívám s rodinou a přítelkyní. Každý víkend chodíme na běžky. Občas si v týdnu zacvičím nebo si zajdu zaběhat. Pracuji v Rumburku jako technolog,“ konstatoval Kučera.

Šance, že by se krajský fotbalový přebor mohl ještě rozjet, žije. Sálová kopaná má ale utrum, ročník 2020/2021 se po postupném odkládání úplně odpískal. „V září jsem si na fotbalovém tréninku zranil koleno. Bylo jasné, že bych začátek sálovkářské sezóny nestihl. Ale i tak mě mrzí, že se soutěž v sálovce vůbec nerozjela. Mrzí o to víc, že zrovna letos se mělo hrát ve Varnsdorfu Národní finále Českého poháru,“ smutně pokračoval. „Někdy mě baví víc sálovka, někdy zase fotbal,“ pokrčil rameny.

Někteří fotbaloví trenéři zrovna neskáčou radostí, že jejich svěřenci hrají sálovku. „Já chtěl vždycky stihnout oba sporty. Přednost měl ale vždy fotbal. Pokud jsme měli fotbal, tak jsem předtím šel a odehrál jeden, dva zápasy v sálovce. Je pravda, že někteří trenéři jsou proti tomu,“ připustil.

Kučera začal s fotbalem v pěti letech ve Varnsdorfu. Tam prošel všemi věkovými kategoriemi a nakoukl i do druholigového A týmu. Přesto jeho kroky následovaly do jiných týmů. „Odešel jsem na hostování do Brozan, kde jsem byl půl roku. Před Vilémovem jsem si ještě vyzkoušel půlroční angažmá v německém týmu Neusalza-Spremberg,“ prozradil. Proč nezůstal ve Varnsdorfu a nepokusil se bojovat o větší šanci v druholigovém týmu? „Těžko říct. Já jsem hráč, který má radši zápas, než trénování. Chtěl jsem hrát, proto jsem odešel na hostování. Kdybych možná vydržel ve Varnsdorfu, třeba by to vyšlo. Kdo ví,“ poznamenal.

Ve Vilémově je aktuálně spokojený. Tým, kterému šéfuje fotbalový srdcař Libor Sklenář, má skvělé podmínky a zázemí. „Takové zázemí, které tady ve Vilémově máme, nemají ani celky ve vyšších soutěžích. Co je tady nejlepší? Máme skvělé hřiště, pak samozřejmě pan Sklenář, to je duše celého klubu. Nechci zapomenout na další, co se zajímají o fotbal ve Vilémově,“ přiznal.

S fotbalem má příjemné, ale i negativní zážitky. „Nejlepší pro mě byl start ve druhé lize. Nejhorší? Napadení spoluhráče fanouškem. To bylo v Brozanech, ale dál bych to nerozebíral,“ mávl rukou.

Vládní opatření už od loňského října umrtvila amatérský sport. Pohyb chybí. Dětem, ale i starším sportovcům. Navíc hrozí úbytek amatérských sportovců. Kord ve fotbale. „S opatřeními zásadně nesouhlasím. Myslím si, že jestli to takhle bude pokračoval dál, tak i profesionální kluby budou mít problémy shánět hráče. U mě to tedy ještě nehrozí, pořád mám chuť hrát,“ pokýval Kučera hlavou.

Ten má stále velmi mladý fotbalový věk. Takže nechybí ambice do budoucna. Jaké jsou? „Fotbal? Kdyby se naskytla možnost, rád bych si zahrál divizi. Sálovka? Tam cíle nemám,“ dodal na závěr.

