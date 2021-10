Děčínské derby mělo jasný průběh, oslabený Union nestíhal a dostal doma od Junioru desetibrankový příděl. Heřmanov jako první obral o body první Pokratice, doma s nimi urval bod, následný penaltový rozstřel nezvládl. Tři body brala Česká Kamenice, která doma přestřílela Bohušovice. Druhé místo drží Dobkovice, které ve vyrovnaném boji přetlačily Chlumec. Stačila k tomu jediná branka.

TJ UNION DĚČÍN - FK JUNIOR DĚČÍN 0:10 (0:3)

Branky: Šmalcl 6 (1 z PK), Voříšek 3, Vicany. R: Sýkora. ŽK: 3:0. ČK: Humlíček (Union), 70 diváků

Pavel Horáček, trenér TJ Union Děčín: „Hosté zaslouženě zvítězili, my jsme zase nebyli kompletní, dokonce musel chytat obránce Radek Rangl. Máme plno zraněných, bohužel nám chybí klíčoví hráči. Je potřeba poděkovat všem, kdo chodí, ale aktuálně na tuhle soutěž nemáme. Je to stresující takhle prohrávat. Musíme se dát co nejdříve do kupy.“

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín: „Od začátku utkání jsme měli derby pod kontrolou, čekalo se pouze na první branku. Hlavně ve druhém poločase se hrálo jenom na polovině Unionu a my dávali jeden gól za druhým. Po celý zápas jsme byli jasně lepší.“

SK DOBKOVICE - TJ CHLUMEC 1:0 (1:0)

Branka: Michal Štol. R: Klimpl. ŽK: 2:3, 170 diváků.

Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice: „Rozhodl kolektivní výkon našeho týmu a výborný brankář Plaček. Zlikvidoval hostům tři vyložené šance. Musím ale pochválit i chlumeckého gólmana, taky nám tam něco chytil. Byl to taktický souboj dvou vyrovnaných týmů. Postavení v tabulce nás těší. Hrajeme kolektivně, jeden bojuje za druhého, v téhle fázi sezony máme ustálenou sestavu. Zlepšili jsme také taktické pojetí. Postup? To pro nás není téma. My se chceme pohybovat v horní polovině tabulky a mít klid. Pak si můžeme jaro užívat.“

TJ HEŘMANOV - SOKOL POKRATICE LITOMĚŘICE 3:3 (1:2) - na PK 2:4

Branky: Dančo, Ant. Čapek, Rojko (PK) - Marčaník 2 (obě z PK), Cíl. R: Reiner. ŽK: 3:2, 60 diváků.

Radek Rojko, hrající trenér TJ Heřmanov: „Docela vyhecovaný zápas, Pokratice na nás vlítly, na začátku nás podržel brankář, Aleš tam prostě něco chytil. Třikrát jsme prohrávali, ale třikrát jsme dokázali vyrovnat. Druhý gól dal z trestného kopu Tonda Čapek, já pak proměnil penaltu. Hosté kopali hned dvě… Bod bereme, my jsme tam měli tři tutovky. Na druhou stranu jsme mohli na začátku dostat dvě branky a bylo hotovo. Penaltový rozstřel? Jsme dřeváci, my ho snad nikde nevyhrajeme.“

FK ČESKÁ KAMENICE - BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ 5:3 (2:2)

Branky: Landovský 2, R. Mach 2, Chmelík - Ortbauer 2, Kyzlík. R: Krutina. ŽK: 2:1, 70 diváků.

Josef Rákosník, trenér FK Česká Kamenice: „Potřebovali jsme potvrdit výhru z Junioru, což se povedlo. I když jsme dali pět branek, tak jich mělo být možná dvakrát tolik, vyložené šance jsme na to měli. Zbytečně jsme dali hostům do poločasu vlastními chybami naději. Naštěstí se Roman Mach dvakrát výstavně trefil z dálky, ale definitivní klid jsme udělali až v 89. minutě po brance Chmelíka. Teď jedeme na hřiště vedoucích Pokratic a tam můžeme jen překvapit.“