Junior Děčín nastoupil v oslabené sestavě v Krupce, kde ho čekal Unčín. Po vyrovnaném poločase rozhodl Junior po změně stran. Na vítězství 5:2 se čistým hattrickem podílel kanonýr Vicany.

„Chybělo nám devět hráčů, nastoupit museli dorostenci, kteří měli v nohách divizní zápas s Roudnicí. Začali jsme rozpačitě a brzy prohrávali. Do poločasu jsme vyrovnali. Jinak to nebyl neurovnaný fotbal bez šancí. Po změně stran jsme zjednodušili hru a byli lepší. Za stavu 2:2 šli domácí do deseti, utkání rozhodl hattrickem Vicany. Hlavně bylo důležité vyhrát, to se povedlo,“ hodnotil těžko se rodící výhru 5:2 v Unčíně Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Právě ten se vyhoupl na druhou příčku, jelikož Dobkovice doma nečekaně ztratily všechny body za vysokou porážku 1:5 s Křešicemi. „Odehráli jsme na podzim jasně nejhorší poločas. V posledních zápasech nehrajeme dobře, ale bodovalo se. Teď už na nás došlo. Nedáváme góly, na začátku utkání jsme šli dvakrát sami na branku, třikrát jsme trefili brankovou konstrukci. Naproti tomu Křešice byly maximálně efektivní. Je asi dobře, že přišla taková facka. Uvidíme, jak se s tím kluci poperou,“ řekl trenér Dobkovic Zdeněk Štol.

Čtvrtý zůstává Chlumec, který měl pořádné štěstí v Heřmanově, odkud si odvezl výhru 4:2. „Je to šílená, nezasloužená porážka. Chlumec jsme mačkali, ale zahazovali jsme i ty největší šance. Naopak naši stopeři nasekali moc velké chyby. Nebyli jsme kompletní, ale tohle jsou prostě ztracené body,“ chytal se za hlavu hrající trenér Heřmanova Radek Rojko. „Nedaří se nám, jako na začátku. Musíme se vyvarovat chyb, které děláme.“

Hned v závěsu je Česká Kamenice, která v souboji sousedů v tabulce přetlačila Chuderov 5:3. „Hráli jsme s velmi dobrým soupeřem, který má několik dobrých hráčů. Proto si výhry ceníme. Šance byly na obou stranách, klidně jsme mohli prohrát, ale kluci byli efektivnější. To rozhodlo. Doma hrajeme úplně jinak, než venku. Přítomnost Romana Macha a dalších dodává týmu větší sebevědomí,“ neskrýval spokojenost trenér vítězů Josef Rákosník.

Poslední zůstává děčínský Union, který doma prostě nemohl zaskočit první Pokratice. Hosté si s chutí zastříleli, na půdě Bynova vyhráli jasně 7:0!