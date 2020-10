Fotbalisté Junioru Děčín zvítězili v Bohušovicích 5:1, hattrickem se na tom podílel Radek Páša. „A to nám chyběl brankář Pojtinger a střelec Vicany,“ zdůraznil vedoucí Junioru Miroslav Tyl. Prvního nahradil dobře chytající Valštýn a druhého právě Páša. „Bylo to zasloužené vítězství, o vysoké výhře jsme rozhodli v posledních deseti minutách. Kluci předvedli velmi dobrý a disciplinovaný výkon,“ dodal Miroslav Tyl. Junior je druhý, na první Mojžíř ztrácí jen bod.

Česká Kamenice je na šestém místě, naposledy doma přetlačila Unčín 4:3. V domácím dresu se po delší pauze objevil Roman Mach. „Chtěli jsme před vynucenou pauzou doma vyhrát, to se nakonec podařilo. Bylo to ale těžce vybojované vítězství. Chybělo nám hodně hráčů, ale dokázali jsme je nahradit. V týdnu jsme remizovali v dohrávce s Mojžířem, takže máme nějaké body v zásobě,“ hodnotil vše trenér České Kamenice Josef Rákosník.

Na sedmém místě je nováček z Dobkovic. Ten bohužel doma proti Českým Kopistům nesebral ani jeden bod. „Co rozhodlo? Podle mě detaily. A právě v tomhle byly Kopisty lepší. Prospali jsme první poločas a po zásluze za to byli potrestání. Po změně stran jsme Kopisty přehrávali, ovšem byly proti nám dvě penalty. Výsledek nás samozřejmě mrzí,“ pokrčil rameny dobkovický trenér Zdeněk Štol.

Tři body slaví v Heřmanově. Tým, které hraje domácí zápasy ve Fojtovicích, loupil ve Vaňově, kde vyhrál 3:2. V tabulce poskočil na osmé místo. „Nebudu zastírat, za výsledek jsme samozřejmě moc rádi. Troufnu si říct, že jsme vyhráli zaslouženě,“ usmíval se asistent heřmanovského trenéra Vladimír Vašák.

„Celkově to asi bylo vyrovnané, ale přišlo mi, že kluci byli fotbalovější. Je pravda, že v prvním poločase jsme nedali penaltu a v závěru přežili klinickou smrt. Vaňov měl dvě obrovské šance, které nedal,“ pokračoval.

Po změně stran se o obrat postarali Čapkové. Tonda z penalty vyrovnal a Zdeněk rozhodl o třech bodech. „Pokračovali jsme v naší hře a to nakonec slavilo úspěch. Jsem rád, že to kluci otočili,“ dodal Vašák.

Pozici nejhoršího týmu v soutěži potvrdil Union Děčín. Poslední tým celé tabulky v Chlumci nestačil, domů si odvezl debakl 2:10. „Já jsem na zápase nebyl, ale z doslechu vím, že to nebylo vůbec dobré. Ale o tom napovídá samotný výsledek. Měli jsme opět problémy se sestavou, šanci dostali hodně mladí hráči. Sice nesouhlasím s přerušením soutěží, ale nám to paradoxně může určitým způsobem pomoct,“ stručně pravil trenér Unionu Pavel Horáček.

Jak soutěž bude vypadat dál? To si nikdo nedovede představit. „Osobně vůbec nevím, jak se amatérské soutěže budou dohrávat. Obávám se, že to bude velký problém. Myslím si, že na podzim si už moc do míče nekopneme,“ uzavřel vše kouč Dobkovic Zdeněk Štol.

Česká Kamenice – Sokol Unčín 4:3 (2:1) B: M. Mach 2, vlastní Mokriš, Malina – D. Sém 2, M. Sém. R: Materna. ŽK: 1:5.

TJ Chlumec – Union Děčín 10:2 (7:1) B: Sak 3, Weber 3, Veselý 2, Mach, Malec – Murdych, Votava (PK). R: Šmíd. ŽK: 2:3.

TJ Vaňov – TJ Heřmanov 2:3 (2:1) B: Šimurda (PK), M. Zeman – Matys, A. Čapek (PK), Z. Čapek. R: Teska. ŽK: 6:2.

Bohušovice – Junior Děčín 1:5 (0:2) B: Koranda – Páša 3, Čespiva, D´Almeida. R: Červený. ŽK: 3:0.

Dobkovice – Čes. Kopisty 2:4 (1:2) B: T. Dyrynk, Vondráček – Podaný, Hýř, Císař (PK), Tůma (PK). R: Holly. ŽK: 2:3.