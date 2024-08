„Docházka na tréninky byla v létě velmi dobrá. Měli jsme jediný přátelský zápas, kdy jsme prohráli 1:3 s Lokomotivou Česká Lípa. Tréninky jsme změnili. Když to řeknou jednoduše, tak předtím jsme si na něj chodili hlavně zahrát. Teď už je to opravdu hodnotnější,“ usmál se Zdeněk Bajan, trenér Jiříkova.

Hráčský kádr se vlastně vůbec neměnil. „Je to tak, nikdo z klíčových hráčů neodešel. Snažíme se posílit, ale kartami hodně zamíchal Jiřetín pod Jedlovou, kde se obnovil fotbal. Tímto mu přeji hodně štěstí. Snažíme se tak do týmu zapracovat vlastní dorostence. Posilu máme v trenérském týmu, kdy k nám přišel Jarda Červinka. To je pro nás dobře. Vrátilo se k nám několik kluků, kteří tady kdysi hrávali. Ale že bychom vyloženě kupovali nějaké posily? To ne,“ přiznal Bajan.

V Jiříkově si všichni přejí, aby se klub zachránil a neporoučel se po roce zpět do okresního přeboru.

„Začátek soutěže pro nás bude trochu těžší. Máme dva vyloučeného hráče z posledního zápasu minulé sezony. Pak tam je jeden dlouhodobě zraněný hráč, do toho ještě dovolené. Ale to se nedá nic dělat, takový je fotbalový život,“ pokrčil rameny.

„Je jasné, že nás nečeká nic lehkého. Rozhodně se chceme zachránit. Ideálně bychom chtěli hrát klidný střed tabulky. Ale sám víte, že míč je kulatý a může se stát všechno. V týmu je ale dobrá nálada a všichni věříme, že to zvládneme,“ dodal Zdeněk Bajan.