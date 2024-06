Zdroj: SK Šluknov

Pane trenére, sezonu jste zakončili v I.A třídě na pátém místě. Jak to hodnotíte?

Je to asi obraz našeho momentálního stavu. Jsem rád, že jsme potvrdili naše postavení z minulé sezony. Začali jsme více vyhrávat doma, což je určitě pozitivní. Mrzí nás fakt, že jsme prohrávali s týmy z vrchu tabulky, tedy klasické bitvy o šest bodů. Umístění na bedně nebylo zase tak daleko. Neberu to jako zklamání, máme pořád hodně mladý tým.

V dalším ročníku vás čeká velká změna, budete hrát krajský přebor v Libereckém kraji. Důvod?

To asi není přímo dotaz na mě. Já to vidím jako novou sportovní výzvu, samozřejmě svou roli hrají ekonomické důvody. Po dlouhé době nás čeká derby s Vilémovem. Pozitiva převládají.

Budete nějak posilovat váš hráčský kádr? Dá se čekat, že na vás budou čekat silnější protivníci…

My jsme do poslední chvíle nevěděli, zda nás do krajského přeboru vezmou. Navíc volný přestupní termín byl letos kratší. Posilou je Petr Stromecký, zkušený útočník, který přišel ze Žibřidic. Směrem dopředu je silný a rychlý. Pro mě super. Řešíme pozici brankáře, respektive jedničky. Uvidíme, zda někdo nevyplave, třeba z varnsdorfského dorostu. Jsme na tom podobně, jako Vilémov, moc nových lidí se k nám nehrne. Pokud ale budeme kompletní a zdraví tak věřím, že budeme silní.

Jaké ambice budete mít v krajském přeboru?

My bychom první rok chtěli hrát klidný střed tabulky. Byla by škoda, kdybychom měli starosti se záchranou. Moc dobře víme, že do soutěže jsme se dostali administrativně. Proto chceme ukázat, že na to máme. Celky jako Stráž pod Ralskem nebo Frýdlant známe z přátelských zápasů. Bereme to jako velkou motivaci.

Ani na Liberecku se ale nevyhnete delším výjezdům. Třeba Lomnice nad Popelkou nebo Košťálov…

Vždy se najde někdo, kdo to bude mít dál. My takovým týmům připravíme pohoštění a vřele je přivítáme. Chceme mít v soutěži dobré vztahy. Věřím, že to bude pro nás klub obohacení. Ale platí to obráceně. Liberecký přebor bude mít šestnáct týmů, to by mělo být dobré pro všechny.

Když jste zmínil pohoštění, tak vás v jarní části některý týmy příjemně překvapily. Je to tak?

Máte pravdu. Nečekané pohoštění pro nás připravili v Dušníkách. Pak nám pomohly Spořice, které nás nechaly přespat ve svém areálu, když jsme hráli v týdnu dohrávku ve Spořicích. Tohle je prostě super, tohle by mělo do fotbalu patřit.

Jak bude vypadat vaše letní příprava?

Tady se nic měnit nebude, začneme v půlce července. Jsou tam dva přátelské zápasy. První proti Junioru Děčínu, druhý proti Jílovému. Připravovat se budeme v domácích podmínkách. Začátek podzimní části bude stejný, jako v Ústeckém kraji.

Vy budete nadále trénovat?

Stále budeme ve třech, přesto je tam jedna změna. Vláďa Zeman se po mnoha letech stáhl do trenérského důchodu, nahradí ho Míla Šulc. Jinak to budeme mít pořád stejně rozdělené. Moje role bude spíše manažerská, jako trenér budu působit hlavně v zápasech.