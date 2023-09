„Tři body bereme, tady to není nikdy lehké a opět se to potvrdilo. Zase jsme se na body nadřeli. V utkání moc šancí nebylo, dá se říct, že jsme prostě byli o ten gól lepší,“ usmál se Jan Plachý, kouč Šluknova.

„Chybělo nám pár hráčů základní sestavy, ale zase se ukázala výhoda našeho širokého kádru. Na úzkém hřišti, kde domácí žene dopředu početná divácká kulisa, to bylo těžké. Ale zvládli jsme to,“ poznamenal.

Jeho svěřenci sice mají do ideálních výkonů daleko, body ale sbírají. „Jasně, fotbalově je určitě co zlepšovat. Třeba proti Bílině jsme hráli asi nejlepší zápas, ale prohráli ho. Teď nás čeká šlágr proti Dobroměřicím, který chceme zvládnout. A je dobře, že do toho jdeme s vítěznou sérii v zádech. Platí to, co jsem říkal před sezonou. Se Šluknovem se musí počítat,“ dodal Plachý.

Mojžíř je naopak bez bodu předposlední a stále ho trápí špatná produktivita. „Je to pořád dokola ta samá písnička. Strašně lacino inkasujeme a na gól se hrozně nadřeme,“ krčil rameny domácí trenér Michal Kubec.

„Proti Šluknovu nám nelze upřít bojovnost a odhodlanost s tím konečně něco udělat, ale chybí nám klid a lepší řešení ve finální fázi i v zakončení,“ mrzel domácího kouče fakt, že jeho tým znovu nebyl za svou snahu bodově oceněn. „Hlavy nevěšíme, věříme, že se to brzy všechno obrátí,“ dodal Kubec odhodlaně.