Doma to nejde ideálně, prohráli jste i se Žatcem…

První půle byla vyrovnaná, druhá z naší strany lepší, ale doplatili jsme na nedůraz a neproměnění šancí. Penalty jsem kopali špatně, třebaže jsou loterie. Hráli jsme doma, jeden bod je pro nás ztráta, to je pravda.

Za stavu 1:3 jste to ale nezabalili…

Ano, morál v kabině je, to jsme viděli už minulý týden, kdy jsme zápas v Oldřichově taky otočili, když jsme o dvě branky prohrávali.

Projevili se absence hráčů, kteří chyběli?

Dva zápasy nám chyběl zkušený špílmachr Lácha, teď s žatcem tři kluci ze základu a byla tam dvě vynucená střídání. Jeden musel na svatební cestu, jeden se stěhoval, dva měli zdravotní potíže, někteří byli nakřáplí a ve finále mám z pěti stoperů jednoho. Druhého hrál krajní bek a musel jsem to celé posunout.

Jak hodnotíte vstup do sezony?

Spíš hůř než líp. Myslel jsem si, že můžeme být třeba do pátého místa. Oproti A třídě jsou tady ale soupeři kvalitnější, Most B nás přehrál, ale jinak nikdo a problém je spíš v tom, že doplácíme na individuální chyby. Doplácíme na nezkušenost.

Nyní jedete v neděli ráno do Krupky, za týden do Litoměřic…

Do Krupky to máme kousek, někteří kluci tam hráli, tak věřím, že to bude mít náboj. Jim odešli dva hráči, je tam velké hřiště.

Jaké máte jako nováček ambice?

Chceme mít klid, být výš než ve středu, aby byla lepší nálada v kabině a i se nám líp trénovalo a měli z fotbalu radostnější pocit.