Stejně, jako řada dalších funkcionářů a fotbalistů po celé zemi. Přesto věří, že se krajský přebor, ve kterém figuruje právě Vilémov, dohraje. „Kdyby se začalo hrát na konci dubna, věřím, že se to stihne dohrát,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Trávníky a tribuny jsou prázdné, fotbal, stejně jako ostatní sporty, díky koronaviru spí. Jak to prožíváte?

Je to hrozné. Celý život se motám kolem fotbalu. Defacto každý víkend. A nyní? Jen prázdnota, už jsme přišli o tři zápasy. A nikdo neví, jak dlouho to bude trvat.

Myslíte si, že se stihne dohrát jarní část krajského přeboru?

Já tomu věřím. Pokud by se začalo hrát třeba okolo 20. dubna, tak by to ještě šlo. Mohlo by se hrát do konce července, něco by se mohlo dohrát o středách.

A kdyby se sezóna nestihla dohrát?

Pokud by se to nedohrálo, tak věřím, že by se alespoň dohrál pohár, který už je prakticky u konce. My už teď připravujeme scénář v podobě přátelských zápasů nebo jakého si malého turnaje. Samozřejmě budeme pokračovat v trénování.

Zažil jste někdy podobnou situaci?

Podobnou situaci jsem nezažil. A to mám za sebou skoro 60 fotbalových let. Už jsem toho v životě s fotbalem zažil hodně. Tohle ale ne.

Absolvovali jste zimní přípravu, soustředění. A nakonec jste odehráli na jaře jenom jeden zápas. To je asi k naštvání, ne?

Byli jsme na jarní část sezóny velmi dobře připraveni. To bylo vidět v přátelských zápasech. Hlavně v generálce a v jediném mistráku, kdy jsme porazili Oldřichov. V týmu se díky příchodu pěti kvalitních hráčů vytvořila zdravá konkurence. Mužstvo šlapalo a mělo obrovskou chuť hrát a vyhrávat. Kluci se fotbalem skutečně bavili, scházeli se v hojném počtu na tréninku, hecovali se, padali sázky na výsledky. Prostě báječná atmosféra. Co víc si přát!

Myslíte si, že nedohrání sezóny by mělo nějaký dopad na budoucnost krajského fotbalu?

Upřímně nevím, jaký by to mohlo mít dopad na krajský fotbal. Soutěže by se anulovaly a na podzim by se začlo od nuly. Maximálně by se někdo odhlásil, sloučil a tak dále Ale to by určitě bylo minimum.

Máte přehled o tom, jestli hráči trénují?

Já jsem v denním styku s trenérem, píšeme si, polemizujeme. On je ten, který si hráče hlídá, rozdal jim individuální tréninkové plány. Co mám zprávy, tak kluci prý nezahálejí. Jelikož jsou od nás všichni dost daleko tak je sledovat osobně nelze, spíše jim jen musíte věřit.

Děje se něco ve vašem fotbalovém areálu?

V našem areálu se začalo pracovat již 1.března běžnými „odzimovacími“ pracemi, což zvládá hravě náš skvělý správce se svými pomocníky. Takže obě hřiště jsou dnes vyhrabána, uválcována, provzdušněna a pohnojena. Od 1. dubna začnou brigádnické a dodavatelské práce. Sami chceme vyměnit 80 metrů plechového plotu, udělat si svody vody ze všech tří budov, které by měly vést do rybníka. Tím ho naplníme a nebude problém v případě sucha jako vloni. Dodavatelsky budou upraveny záhony, sestříhány jehličnany a dřeviny, což se dělá každý rok. Další novinkou bude položení umělého trávníku mezi střídačkami na vstupu na trávník firmou Eurogreen. Takže toho máme na jarní měsíce víc než dost. Samozřejmě neberu běžné a nutné správcovské záležitosti.

Co vaše firma Stap, kde jste vedoucí obchodního oddělení? Nestrádá v této době?

Stejně, jako na všechny firmy, tak má i náš Stap problémy. Vzhledem k tomu, že je napojen na automobilový průmysl a také na export do Evropy. I když nyní docházík určitému útlumu, činíme kroky k tomu, abychom to bez větší újmy přežili a v brzké době se opět vše dostalo do běžných kolejí. Na druhou stranu se aktuálně potýkáme s obrovským boomem, kterým jsou roušky, na které dodáváme naše keprovky a gumičky. Musím přiznat, že zatím vůbec nestačíme plnit požadavky zákazníků.

Co vy? Jak aktuálně trávíte dny?

Já jsem každý den, coby pracující důchodce, v naší firmě. Jelikož mám na starosti, kromě jiných věcí, právě prodej prodej gumiček a keprovek na roušky, tak přijdu domů odpoledne okolo čtvrté hodiny. Samozřejmě po kontrole našeho fotbalového hřiště. Jsem opravdu vyčerpán a na nějaké procházky tak nemám vůbec ani pomyšlení. Jsem však rád, žei my „Stapáci“ přispíváme velkou měrou k pomoci zlikvidovat tu bestii jménem koronavir!