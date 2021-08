„Trénovali jsme jako ostatní týmy, měli jsme nějaké přáteláky. Hlavní přípravu jsme začali 8. července. Odehráli jsme přátelské zápasy s Dolní Poustevnou a Starým Šachovem,“ pravil Pavel Horáček, kouč Unionu.

Tamní fotbalový klub navíc slavil 75 let od svého založení. „Podle ohlasu lidí se to všem líbilo. Pozvali jsme děti, máme malinké žáčky. Ti nejmenší předváděli kousky, které je naučili naši trenéři,“ konstatoval Horáček.

„Následovalo setkání bývalých hráčů, funkcionářů, prostě staré gardy. Proběhla taky soutěž Bynovská pentle, která se také povedla. Přihlásilo se 26 soutěžících. Na závěr jsem sezval hráče, které jsem trénoval, včetně dorostenců. Pak taky kluky, kteří tu hrávali, týmy se namixovali. Utkání skončilo 3:3, na penalty slavila stará garda,“ prozradil Horáček, který vzápětí pokračoval: „Vyšlo počasí, nechybělo občerstvení. Následovala volná zábava, grilovalo se. Oslava 75 let se prostě povedla.“

Kádr Unionu se příliš neměnil. „Měl by s námi hrát syn Ládi Spišáka, s Lokotky tady máme Bohouše Cermana. Do přípravy se zapojili tři naši dorostenci. Budeme hrát taky, aby nás fotbal bavil. Chceme vyhrávat, ale víme, že přijdou i porážky. Náš hlavní cíl je zůstat v soutěži. Když se to nepodaří, tak se z toho nezblázníme, je to sport. Tým zkonsolidujeme a pokusíme se zase poprat o postup. Ale to předbíhám,“ usmál se.

I.B třída začala už 7. srpna, v brzkém termínu Horáček problém nevidí. „Brzkému startu rozumím, s problémy se pereme celoročně. Přes týden hráči nemůžou moc trénovat, doplňujeme to kluky z dorostu. Takový termín začátku soutěže se dal očekávat. Je jasné, že nám někdo bude chybět, ale s tím nic neuděláme,“ pokrčil rameny.

Na závěr se zkušený fotbalový trenér, který dlouhá léta vedl Junior Děčín, vyjádřil k tomu, zda se letošní ročník konečně dohraje až do konce. „Věřím tomu. Věřím, že se lidi poučili, více se chrání. Očkováno je už 5 milionů lidí, dělá se pro to všechno. Vyzývám soupeře, aby nic nepodcenili a očkovali se. Všichni přece chceme dál sportovat,“ dodal na závěr.