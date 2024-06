Sezonu jste zakončili na druhém místě a vybojovali postup do krajského přeboru. Hodnocení mustí být pozitivní, viďte?

Postup do krajského přeboru byl pro nás jasný cíl. Již v loňské sezóně jsem po podzimní části soutěže byli na druhém místě. Na jaře však přišli zranění klíčových hráčů (Šmalcl, Fejfar, Vait) a bylo po nadějích. V letošním roce se nám sice těžce zranil nejlepší střelec Marek Vicany, jinak se nám to ale vyhýbalo. V zimě jsme navíc kvalitně posílili. Z Ústí přišel Cohla a Matoshi, z Modré pak Pražák nebo Tomáš Fejfar.

Nakonec jste těsně urvali druhé místo, postup nakonec získala i třetí Bílina. Měli jste přehled o tom, kolik celků bude postupovat?

Několik kol před závěrem soutěže po schválení řídících orgánu Ústeckého a Libereckého kraje se vědělo, že se bude krajský přebor doplňovat o třetího postupujícího. Nahlas jsme o to nemluvili a chtěli postoupit z druhého místa podle řádného postupového klíče. Jsem rád, že se to klukům povedlo.

V jarní části vás drtivá většina soupeřů chválila za velmi dobrý herní projev. To potěšilo, ne?

Samozřejmě nás kladné ohlasy na děčínský herní projev těší. Musím uznat, že kromě výsledků byla naše hra velice pohledná. Snad kromě dvou, tří poločasů jsme byli vždy lepším celkem. Včetně zápasů proti Dobroměřicím, Bílině nebo Pokraticím.

Vracíte se po devíti letech do krajského přeboru. Jde tedy říct, že je děčínský fotbal na vzestupu?

Doufejme. Není to jen o postupu A týmu. Do okresního přeboru postoupilo i naše nové „béčko“. Rovněž se zvedl zájem mládeže o fotbal. Vidíme to v nárůstu hráčské základny dětí. Od nové sezóny chceme zkusit i fotbal pro malá děvčata.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Kdy začne A tým přípravu na další sezonu?

Přípravu na podzimní část krajského přeboru zahájíme 15. července. Hned o následujícím víkendu jedeme na turnaj do Ledvic, 24. července odjedeme na čtyřdenní soustředění. Následně sehrajeme ještě dvě přípravné zápasy se Šluknovem a Vilémovem. Příprava bude krátká a intenzivní.

Jaké ambice budete mít jako nováček v krajském přeboru?

Stále máme mladý tým, který bude sbírat zkušenosti. Rádi bychom se pohybovali ve středu tabulky. Uvidíme, jak se bude vyvíjet budoucnost.

Budete nějak měnit hráčský kádr? Nebo realizační tým?

Hráčský tým zůstává pohromadě. Vytvořila se zde neskutečná parta, kterou nepamatuji. V ústeckém dorostu končí několik našich hráčů. Vypadá to, že půjdou do přípravy ústeckého B týmu, které bude hrát divizi. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Trenéři zůstávají. P.etr Voříšek i Petr Něměc udělali s hráči kus práce, na postupu mají velký podíl.

Už jste zmínil vaší rezervu, která postoupila do okresního přeboru. Další pozitivní zpráva.

Naší rezervu jsme postavili pro mladé hráče končící v dorostu, kteří chtějí trénovat a hrát. Postup jsme si dali jako povinnost. Do budoucna bychom chtěli s mladými hráči postoupit do krajské I. B třídy a připravit je pro případný posun do A týmu.

Nesmíme zapomenout na vaše mládežnické celky. Jakou měly sezonu?

Máme třináct celků mládeže, z toho šest týmů přípravek. Ty má na starosti Marek Vicany, máme z nich opravdu radost. Jak počtem, tak i výkonem Bohužel žáci neudrželi divizní soutěž a vracejí se do krajských přeborů.

Junior Děčín se stal součástí jistého projektu. Budete, prosím, konkrétní?

V květnu nám byl schválen přeshraniční Česko - Saský projekt podporovaný EU a Saskou Bankou „SPOLEČNĚ NA MÍČI“. Hlavní partner je SG DYNAMO Dresden. Účastníky jsou krom Dynama ještě drážďanské kluby Borea a Fortuna. Z české strany se projektu ještě zúčastní FK Ústí nad Labem. V tříletém programu je naplánováno mnoho společných sportovních i společenských akcí. Chtěli bychom to nich zapojit i další děčínské mládežnické kluby.