Cohla prošel mládežnickými týmy v Teplicích, dokonce nakoukl do reprezentace. V Junioru hledá ztracenou chuť do fotbalu. „Jsem tu spokojený. Fotbal mě znovu pohltil a znovu mě naplňuje, Myslím si, že mi tohle nějakou dobu chybělo,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Cohla v předposledním kole přispěl hattrickem k demolici Lovosic poměrem 5:0, na jaře už dal sedm branek. O uplynulém víkendu Junior vyhrál na půdě nebezpečných Dušníků 2:1 a stále drží v I.A třídě druhé místo.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Lovosice jste v posledním domácím zápase porazili 5:0. Jak jste celé utkání viděl?

Zápas to byl poměrně klidný, pomohl nám gól hned ve 2. minutě. Pak jsme přidali další těsně před poločasem, což si myslím, že trochu otevřelo lovosická zadní vrátka. Těší mě, že jsme pak dokázali dominovat po celý zápas, ačkoliv jsme dohrávali po vyloučení o deseti hráčích.

Vy jste dal hattrick. Který gól byl nejhezčí?

Tak zrovna tyhle góly nebyly úplně na oko pohledné, ale nejhezčí byl asi ten první. Využil jsem zaváhání stopera Lovosic, kdy chtěl nechat míč zajet do autu. Já se však okolo něho protáhl a z úhlu využil špatného postavení gólmana.

Máte klubovou kasu? Platil jste do ní něco za váš střelecký počin?

Klubovou kasu samozřejmě vedeme. Pár stovek mě to stát bude, mám to tam už zapsané. To byl také důvod, proč nikdo neprotestoval proti tomu abych šel kopat penaltu, díky které přišel právě ten hattrick.

V I. A třídě jste na druhém místě, na jaře jste ještě neprohráli. Cílem je postup. Myslíte si, že doženete ještě první Dobroměřice?

Naším cílem je postup, to je jasné. Samozřejmě by bylo hezké celou soutěž vyhrát, ale Dobroměřice mají silný a zkušený tým, který si podle mě takový náskok nenechá utéct. My víme, že by postup měl být ve našich rukách a tak se snažíme nekoukat okolo sebe.

Sledujete nějak střeleckou tabulku vaší soutěže?

Tabulku střelců úplně nesleduju, protože jsem do téhle soutěže přišel až v zimě. Jen vím, že tam je odskočený Pavel Exner z Dobroměřic. Taky vím, kolik mi ještě chybí gólů na moje spoluhráče.

Jak jste vůbec začal s fotbalem? Kolik vám bylo?

S fotbalem jsem začínal u nás na vesnici Kámen. Organizovaně jsem ho začal hrát až někdy v osmi, devíti letech za Union Děčín.

Kde všude jste ještě hrál?

Jak jsem uvedl, začínal jsem v Unionu Děčín, pak jsem strávil rok v Junioru Děčín, odkud si mě vytáhli v U 13 do Teplic. Tam jsem hrál až do konce U 19. Zahrál jsem si pár minut i za mládežnickou reprezentaci. Dospělý fotbal jsem hrál rok a půl za ústecké béčko v krajském přeboru, odkud jsem přišel v zimě zpátky do Děčína. Nemůžu říct, že na nějaký tým vzpomínám špatně, teď jsem v Děčíně spokojený, v Ústí jsem byl také rád, ale nejraději vzpomínám asi na časy v Teplicích a na kluky z Teplic.

Máte nějaké vzpomínky na své první tréninky?

Určitě. Pamatuji si, že jsem začínal v zimě, takže jsme trénovali ve školní tělocvičně v Bynově. Taky vzpomínám, jak jsme tam hráli fotbal na florbalové branky nebo jak jsme posilovali. Ještě si pamatuju, jak moc mě bolely po prvním tréninku nohy. Až jsem překvapený, kolik si toho vybavuji po tolika letech.

Jak se vám trénuje pod Petrem Voříškem, mistrem Evropy do 21 let?

Tréninky jsou super. Jednak jsou dobře postavené a mají intenzitu a kvalitu. Petr má hlavně cit pro to, kdy nám může naložit a kdy je naopak dobré trochu ubrat. Myslím si, že hodně těžíme z toho, jak nás přes zimu na jarní část soutěže připravil. Zároveň s námi hodně mluví, snaží se nás udržet na vlně, ale zároveň nohama na zemi.

V Děčíně jste tedy spokojený, ne?

Jsem tu spokojený, fotbal mě znovu pohltil a znovu mě naplňuje. Myslím, že mi právě tohle nějakou dobu chybělo. Mám to tu blízko, jsem doma, daří se nám a konečně se začalo dařit i mně osobně. Navíc se tu vybudoval skvělý tým plný hráčů, co by mohli hrát fotbal na vyšších úrovních. Ještě k tomu tu je neskutečná parta, kabina, trenéři ale i kluci, co nás chodí podporovat a jezdí i na venkovní zápasy. Toho si strašně cením je to příjemné, jsou našim dvanáctým hráčem.

Jste stále hodně mladý hráč. Jaké máte aktuální fotbalové sny a cíle?

Jako cíl jsem si dal, že chci co nejvíce pomoct týmu k postupu do krajského přeboru. Když vezmu čistě osobní cíle, tak bych si chtěl zahrát vyšší soutěž. Na jarní část jsem si dal cíl nastřílet dvanáct gólů. Hlavní je pro mě ale to, že mě zase fotbal baví. Měl jsem období, kdy tomu tak úplně nebylo. Řešil jsem jiné věci v životě a fotbal šel trochu stranou.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Více jsem nakloněný Spartě, ale neřekl bych, že ji vyloženě fandím. V lize fandím nejvíce Teplicím, za které hraje několik mých bývalých spoluhráčů a kamarádů.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Jsem zaměstnaný v klubu, mám na starosti hřiště a další věci. Dále tady pak trénuji mladší přípravky. Když je čas a je potřeba, tak ještě pomáhám taťkovi s prací v lese. Rád hraju s kamarády hru League of Legends, jezdím na kole, chodím s našimi psy běhat nebo na procházky, nebo si skládám takové jednodušší básničky.