Malebný fotbalový areál ve Vilémově bude v sobotu 5. června žít mládežnickým fotbalem. Na hřišti účastníka krajského přeboru se totiž bude konat Bambini Cup 2021, kdy se bude hrát O pohár Fanda klubu SK Stap Tratec Vilémov.

Bambini Cup ve Vilémově - ilustrační foto. | Foto: Tomáš Fúsek st.

Do turnaje se přihlásily týmy z Děčínska, Ústecka ale i Českolipska. Týmy budou rozdělené do dvou skupin, na hřišti to bude tři na tři. První dva týmy ze skupin postupují do semifinále, ostatní budou hrát o konečné umístění.