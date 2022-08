Ve startovním poli budou jenom čtyři. Junior Děčín postoupil, naopak Union Děčín spadl do okresního přeboru. V soutěži zůstaly Dobkovice, Česká Kamenice a Heřmanov. Čtvrtým do party jsou Malšovice, které vyhrály okresní přebor a postoupily.

FK MALŠOVICE

Poměrně suverénním způsobem vyhrály Malšovice okresní přebor na Děčínsku a zaslouženě se vrací do krajské I.B třídy, kterou si před lety zahrály. Tým, který vede zkušený kouč Josef Florián, který se k týmu připojil v průběhu minulé sezony, nechce hrát v novém ročníku druhé housle.

„Začali jsme trénovat na konci července. Scházíme se dvakrát týdně. Samozřejmě jsou ještě nějaké dovolené, takže jednou chybí ten, jednou zase ten,“ řekl s úsměvem Josef Florián.

V přípravném období změří Malšovice síly s Malečovem a Rumburkem.

Kádr se týmu z Děčínska defacto neměnil. Nikdo neodešel, zůstali zkušení borci jako Florián mladší, Doksanský, Klinský nebo střelec Hynek.

„Kádr zůstal v podstatě stejný, nikdo neodešel a nikoho nového jsme nehledali,“ podotkl Florián.

Malšovice nechtějí hrát v nejnižší krajské soutěži o sestup, rádi by se pohybovaly ve středu tabulky. „Věřím, že máme tým, který by neměl hrát někde dole o záchranu. Rád bych se motal někde ve středu. Je jasné, že nás čeká náročnější soutěž, než je okresní přebor. Tady už jsou daleko zkušenější a kvalitnější týmy. Ale jak říkám, doufám, že budeme hrát důstojnou roli. Samozřejmě se chceme v I.B třídě zabydlet,“ zdůraznil Florián.

Malšovice startují soutěž proti dalšímu nováčkovi z Velkého Března. „Čeká nás hned na úvod nepříjemný soupeř. Mají sestavu z bývalých dorostenců, takže to nebude rozhodně nic lehkého,“ uzavřel vše malšovický trenér.

TJ HEŘMANOV

Fotbalisté Heřmanova by rádi navázali na svoje výsledky z minulé sezony, kdy nakonec skončili na sedmé místě. „S přípravou jsme začali na konci července, jeli jsme na Plzeňsko na přátelák, pak tam máme přípravu s Juniorem Děčín,“ prozradil Radek Rojko, kapitán mužstva. „Co se týče kádru, tak Matys odešel do Hostovic a brankář Herák do Roma United, Giňa by tam asi chtěl jít taky. Naopak by u nás měl hrát Zahradník z Junioru, možná se vrátí Váňa a mohl by možná přijít Silehník z Benešova,“ pokračoval Rojko. Heřmanovské cíle na další sezonu jsou jasné. „Hrát prostě na pohodičku. Chceme si fotbal užívat. Rádi bychom hráli ve středu tabulky, nechceme být někde dole,“ dodal Radek Rojko.

FK ČESKÁ KAMENICE

Minule z toho bylo páté místo, fotbalisté České Kamenici by rádi takové umístění zopakovali i v další sezoně. „Nechceme hrát o záchranu, ambice na postup nemáme. Takže ta horní polovina tabulky by zase byla dobrá,“ podotkl trenér Josef Rákosník, který bude pokračovat v roli kouče. „Ještě mě na rok přemluvili,“ usmál se. Jeho kádr by se mohl omladit. „Z Markvartic přišel mladý Kubeš, na zkoušku tu máme dva bývalé dorostence z Děčína. Takže snad se nám ten kádr nějak oživí. Co vím, tak by nikdo odcházet neměl,“ prozradil Rákosník změny v kádru. V přípravě se Kamenice měla utkat s Jestřebím, Benešovem nebo děčínským Juniorem. „Chceme se bavit fotbalem a nemít sestupové starosti,“ uzavřel vše.

SK DOBKOVICE

Dva odchody klíčových hráčů evidují fotbalisté Dobkovic, kteří v poslední sezoně skončili na třetím místě I.B třídy. „Odešel brankář Plaček do Junioru Děčín a Daniel Vorel do Novosedlic. Jsou to pro nás citelné ztráty klíčových hráčů,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic. Jeho tým začal letní přípravu na začátku srpna. „Máme tam přátelský zápas proti Proboštovu a Povrlům. Chceme pak dojednat ještě jeden,“ podotkl. „Co se týče brankářů, je tady Lukáš Vlk, zkoušíme ještě Miloslava Sýse. Z Mojžíře tady máme jednoho kluka do pole. Ambice? No, uvidíme, jak se vypořádáme z odchodem Plačka a Vorla. Nahradit je bude těžké, ale myslím si, že cílem bude horní polovina tabulky,“ doufá Štol.