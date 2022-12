Přezimujete na osmém místě, to je určitě mírné zklamání. Hodnocení první poloviny sezony tak nebude pozitivní, viďte?

Měli jsme hodně remíz, několik zápasů jsme určitě mohli zvládnout lépe. Věřím, že mužstvo má na více, než osmé místo, takže mírné zklamání je na místě.

Máte nejlepší obranu, ale také třetí nejhorší útok. Čím to, že ve vašich zápasech nepadalo tolik branek?

Toto jsou přesně ty důvody, proč jsme tam, kde jsme. Hodně těsných výsledků, remíz. Nedařilo se nám hlavně dávat branky i z těch nejvyloženějších šancí. Nemáme v mužstvu typického střelce zabijáka, hrajeme hlavně týmově. Určitě musíme mužstvo pochválit za obrannou část hry, je to skvělé mít nejméně obdržených branek v soutěži.

Prostřední část podzimu vám vůbec nevyšla. Co bylo špatně?

Nešťastně jsme prohráli s Modrou a od té doby šel výkon mužstva dolů, hráči si nevěřili, psychika dělá opravdu hodně.

Naopak v závěru jste vyhráli poslední tři zápasy, navíc se vrátil střelec Mikula… Vše se zlomilo v Roudnici, kde jsme hráli s nadšením a podařilo se nám v závěru dát Mikulou rozhodující gól. Pak už jsem cítil z mužstva sebevědomí, fotbalem se kluci bavili. Mikula je typický střelec, který nám chyběl. Po operaci kolene a dlouhé rekonvalescenci je potřeba do toho jít opatrně. Snad bude zdráv a na jaře pomůže celému týmu. Nechci přeceňovat jeho přínos, chceme být jeden tým a každý stejně důležitým článkem. Každopádně střelec nám chyběl, tak nám zapadl do ideálně do mozaiky. Další zápas proti prvnímu Proboštovu byl skvělý, jasně jsme soupeře přehráli, což nám ukazuje, že mužstvo na to má.

Překvapila vás nějak celková tabulka po podzimní části?

Ani ne, očekávali jsme, že bude soutěž hodně vyrovnaná.

Co zimní příprava? Kdy startuje?

Budeme začínat hned druhý týden v lednu. Budeme mít opět soustředění v únoru ve Sloupu, kde jsme již několik let velmi spokojeni.

Co hráčský kádr? Budete se snažit ho nějak posílit?

Hráčů máme dost a věříme, že není potřeba posilovat. Když budou všichni zdraví a vydají ze sebe na co mají, tak můžeme uspět. Aktuálně nemáme všechny hráče zdravé, ale věřím, že přes zimu se dají všichni do kupy a doufám, že nová zranění nepřijdou.

Co trenérský tandem? Nic se nemění?

Trenérský model se nám osvědčil, budeme pokračovat stejně.

Na ty nejlepší moc bodů neztrácíte. Budete se na jaře snažit bojovat o ty nejvyšší příčky?

Určitě bychom rádi bojovali o nejvyšší příčky, ale osm bodů ztráty je dost. Chceme hlavně, aby se hráči zlepšovali, pracovali na sobě a bavili fotbalem sebe a diváky. Když to takto bude, tak i výsledky budou dobré.

Co vy a zimní pauza? Budete od fotbalu odpočívat? Do ledna řešíme, na co není čas přes sezónu. To znamená dotace, sponzoři, vyúčtování a další záležitosti. Letos to bylo peklo, centrální dotace Můj klub přišla až v říjnu a dotace na provoz a údržbu ještě nebyla začátkem prosince vyřešena. Prý to snad ještě stihnou, ale je to stresující během sezóny, zda budou peníze, nebo nebudou. Co si můžeme dovolit, co ne.

Takže si jen tak neoddechnete, co?

Snažím se to nechávat v sobě a nepřenášet na ostatní. Zatím jsme to vždy zvládli. Letos jsme dělali za téměř dvě stě tisíc aerofikaci, propískování, celoroční hnojení. Ale čekáme, zda přijdou peníze. Doufám, že to pro nás bude dárek pro stromeček.

A co další sponzoři a důležití partneři?

Naštěstí dotace od města přišla na jaře a to nás zachránilo. Také se podařilo získat dotaci SPORT 2022 od Ústeckého kraje, která nám pomohla v průběhu roku. Tímto děkuji Městu Šluknov, firmám Technické služby Šluknov, Kamenoprůmyslové závody Šluknov, Colas, NABO Zdeněk Navrátil, Jiří Šebek, Antonín Fráník, RAVL Jiříkov, Václav Pokorák a všem dalším menším i malým sponzorům, bez kterých by fotbal v této kvalitě nešel dělat. Máme všechny věkové kategorie a na to jsme pyšní. Děkuji všem trenérům a lidem, kteří se o fotbal u nás starají. Je to práce k nezaplacení, sehnat dobrovolníky je ohromně těžké. Je to mnoho hodin volného času a to málokdo obětuje. Kameraman a správce našich stránek, fotografka, účetní, předseda SK, fotbalový výbor, správce, pořadatelé, výběrčí vstupného, stánkařky, všem moc děkuji. Poslední poděkování je divákům, kteří jsou určitě nejlepší v regionu.

Jak budete trávit Vánoce a Silvestra?

Vánoce v rodinném kruhu, pojedeme na hory lyžovat. Silvestra nevím, nechám na poslední chvíli, protože moc možností proti minulosti není. Dříve se pořádalo několik pěkných akcí, ale nyní o ničem nevím. Na Silvestra určitě uděláme tradiční dopolední Silvestrovský fotbal ve Šluknově. Přeji všem krásné prožití Vánočních svátků a co nejlepší nový rok. Sport je nejlepší lék na prevenci zdraví, životní problémy a stres, to je jasné, tak určitě v novém roce co nejvíce sportujte!