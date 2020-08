„Bereme to jako zadostiučinění, jelikož jsme v reorganizační sezóně padali snad z osmého místa. Celá situace nás ale zavazuje k tomu, abychom výkony na hřišti ukázali, že do této soutěže patříme,“ pokýval hlavou kouč Zdeněk Štol.

Jeho svěřenci se představili na děčínském turnaji Covid Cup. A nebylo to vůbec špatné. Se ziskem 14 bodů z toho bylo třetí místo. „Klasická letní příprava pro nás byla stejná, jako pro ostatní. Krátká, ale intenzivní. Začali jsme na konci července, takže na přípravu byly tři neděle. Sehráli jsme tři přátelské zápasy. Nejprve jsme vyhráli 8:3 v Povrlech, pak porazili 7:4 Novosedlice, což je vítěz okresního přeboru v Teplicích. Generálku obstaral duel proti Libouchci B, který jsme vyhráli 4:1,“ prozradil dobkovický kouč.

V kabině už nepřivítá Příhonského a Popčáka, na druhou stranu tam uvidí nové tváře. „Z Benešova přišel Lukáš Knespl, dotáhli jsme přestup brankáře Honzy Plačka z Jílového. Máme tady dva kluky z ústeckého SKP. Navíc dáváme šanci Patriku Šulcovi, který hrál za dorost v Malšovicích. A jeví se velmi dobře. Takže ten tým, co se týče kvantity, je stejný,“ podotkl.

Cíle má dobkovický nováček logické. „Samozřejmě se chceme zachránit, nejlépe hrát klidný střed tabulky. Soutěž se změnila, podle mě zkvalitnila. Navíc v prvních třech kolech nás čekají první dva týmy z minulé sezóny – Junior Děčín a Křešice. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny.

Zdeněk Štol se také vyjádřil k případnému odkládání zápasů při výskytu koronaviru u některých hráčů, „Nedokážu si představit, že bychom tři zápasy nehrály a pak to bylo systémem středa, sobota, středa. To nejde. Za mě by měl ten nemocný hráč být v karanténě, ale ostatní by měli hrát. Jinak se to nedohraje,“ uzavřel vše.