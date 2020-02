Zimní příprava je pro tým na Děčínsku zatím tradiční klasikou. „Hodně hráčů má odpolední šichty, hlavně v Německu. Takže podle toho vypadá tréninková účast,“ zakroutil hlavou sekretář klubu Ladislav Michalec.

Modrá zatím sehrála dva přípravné zápasy. V Lovosicích prohrála s tamním klubem 2:6. „Bylo nás málo, vedli jsme 2:1, ale pak nám prostě došla šťáva,“ připomněl Michalec.

Poté, opět v Lovosicích, Modrá porazila Libouchec 7:2. „Tam už naše sestava byla silnější, chyběl jen brankář Matějka. Tento týden bychom měli hrát s týmem z Ruska, který u nás bude na soustředění,“ poznamenal.

Velké změny v hráčském kádru od Modré nečekejte, úspěšná podzimní sestava by měla zůstat pohromadě. „Nikdo neodchází, zůstávají cizinci. Otazník visí nad Šmalclem, který nově trénuje dorosty ve Varnsdorfu. Musel by se asi rozpůlit, uvidíme, jak to dopadne. Jednáme o příchodu jednoho kluka z Teplic, který hrál v Německu. Pokud to vyjde, věřím, že bude posilou,“ doufá duše moderského fotbalu.

Jiskra už delší dobu nemá trenéra. Změní se to na jaře? „Myslím si, že na jaře budeme hrát bez trenéra. Vytipovaného máme Pavla Mokráčka. Ovšem rádi bychom k nám přitáhli hráče z Děčínska, aby pak mohl mít trenér na tréninku dost lidí. Já mu přece nebudu něco platit, když tady bude mít přes týden šest lidí. To by nikoho nebavilo,“ pravil. „Já o ničem nevím,“ řekl Mokráček, který skončil v České Kamenici a aktuálně trénuje v Německu Bad Schandau.

Modrá by na jaře ráda zaútočila na vyšší příčky. „Pokud se nic nestane a tým bude stejný, jako na podzim, rádi bychom zaútočili výš. Vždyť na třetí Oldřichov ztrácíme čtyři body. Na jaře hrajeme osmkrát doma, kde se nám na podzim dařilo,“ dodal Ladislav Michalec.