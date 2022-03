„Přátelské zápasy jsme hráli převážně s celky, které hrají I.B třídu. Důvod je jasný, moc jsme se nescházeli, takže hrát třeba s krajem by asi nemělo smysl. Tradičně nám pomáhali hráči z Milešova, třeba Pazderové,“ prozradil Ladislav Michalec, dlouholetý šéf moderského fotbalu.

Poslední přípravné utkání už sehrála Modrá proti zvučnějšímu soupeři. Velkým Hamrům, které hrají divizi, podlehla 0:3.

Modrá měla na začátku sezóny obrovské problémy s hráčským kádrem. Na pořadu dne tak bylo přes zimní pauzu posílení mužstva. Podařilo se?

„Sehnal jsem tři cizince z Afriky. Šlo to přes pražské kempy, kde působili. Pak jsme sehnali k Matějkovi druhého brankáře. Z Libouchce přišel mladý Tomáš Mrázek. Přichází ještě Matěj Čapek a taky tu máme Novotného, který hrál krajskou soutěž na Litoměřicku,“ pokračoval Michalec.

Tomu se už definitivně rozpadlo sourozenecké duo. Ani jeden z Michalcových vnuků totiž na jaře Modré nepomůže.

„Martin Fejfar nám zasadil obrovskou ránu, když odešel do Junioru Děčín. Musím ale poděkovat Mirkovi Tylovi, že se s námi vyrovnal. Tomáš Fejfar je stále zraněný, takže s ním na jaře nepočítáme,“ zakroutil hlavou.

Ostatní hráči by měli být zdravotně v pořádku. Trenérem nadále zůstává Vojtěch Šotola. „Rozhodně mu nedávám za vinu, že jsme poslední. Měl to těžké. Já jsem rád, že to vůbec někdo trénuje. Má před sebou na jaře velkou výzvu – zachránit pro Modrou krajský přebor,“ usmál se.

Modrá si dle slov svého šéfa rozhodně nemůže finančně vyskakovat. „Máme kontokorent, jedeme prostě na dluh. Tak to je. Hotel byl zavřený, to nám taky moc nepomohlo. Navíc nikdo neví, co se bude dít v dalších letech. Velkou zkázou pro nás budou cesťáky. Když vidím, jak jde benzin nahoru, bude to pro nás hrozně těžké. Ale bojujeme dál,“ zdůraznil Michalec.

„Samozřejmě jsme taky dali něco na Ukrajinu, to je strašné. Ale čekáme pořád na nějaké státní kompenzace za covid. Máme slíbeno navýšení peněz od Jílového, ale to bude taky na dlouhé lokte,“ zakroutil hlavou.

Modrá je sice poslední, ale dno tabulky je hodně vyrovnané. Však na dvanácté Modlany ztrácí čtyři body. „Na začátku jara hrajeme ze čtyř zápasů hned třikrát doma. Musíme sbírat body hlavně na vlastním hřišti. Začátek soutěže bude hodně důležitý,“ konstatoval.

Závěrem se šéf Modré dotkl situaci ve vedení krajského fotbalu. „Já si hlavně přeji, aby všechno bylo na jaře regulérní. Všichni víme, co se děje. Dva členové jsou stíhání komisí, na kraji je prakticky bezvládí. Nikdo nic neví. Uvidíme, jak to celé bude. Já doufám, že si záchranu vybojujeme férově na hřišti,“ dodal na závěr Michalec.