„Z výsledku jsem neuvěřitelně zklamaný, jelikož to byl asi nejslabší soupeř, se kterým jsme doposud hráli,“ klopil oči brankář Milan Matějka, který se do dění zápasu zapsal poměrně výraznou měrou.

Ale pěkně popořadě. Jiskra začala zhurta a po dvaceti minutách vedla 2:0. Skóre otevřel mladý Stružinský, na 2:0 zvyšoval Cajthaml. „Přitom jsme začali dobře, soupeře jsme přehrávali a vedli 2:0. Utkání se zlomilo, když jsme ze stoprocentní šance nedali třetí gól,“ má jasno Matějka.

Od té doby se ráz hry výrazně změnil. „Od té doby jsme přestali dostupovat hráče, nikdo neběhal. Perštejn tři minuty před poločasem snížil. To nám taky moc nepomohlo,“ zakroutil hlavou.

Pět minut po změně stran už to bylo 2:2. „Bohužel, tenhle gól padl po mojí obrovské chybě,“ sypal si Matějka popel na hlavu. „Soupeř nás přitlačil a šel za osm minut po druhé brance do vedení. Otevřeli jsme to, ale dostali jsem čtvrtý gól,“ konstatoval.

Domácí to ale nezabalili, jiskřičku naděje Jiskře vykřesal právě brankář Matějka, který v poslední minutě snížil na rozdíl jediné branky. „V závěru jsem viděl, že naše snaha vstřelil branku je opravdu slabá. Šel jsem tedy na roh a povedlo se. Výsledek to ale už nezměnilo,“ dodal na závěr.

Jiskra Modrá - Spartak Perštejn 3:4 (2:1)

Branky: Stružinský, Cajthaml, Matějka - Krok 2, Bulatoviš, Sobota. R: Zboroň. ŽK: 1:3, 33 diváků.

Modrá: Matějka - Vaněk, Stružinský, Turbák, Trvz, Fiala, Cajthaml (64. Šotola), Křivohlavý (50. Stožický), Štorc, Rohla, Beneš.