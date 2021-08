„Byl to pro nás první zápas v této sezóně, ale taky vlastně náš první společný, na kterém jsme se poprvé viděli s několika novými kluky. Bylo to vidět i na projevu naši hry, kdy jsem se tak trošku oťukávali. Začátek zápasu byl celkem poklidný, i když bylo vidět, jak moc nám chybí hlavní opory – Martin a Tomáš Fejfarovi,“ měl jasno Milan Matějka, brankář Modré.

„Důležitý a povedený start sezony. Za tři body jsme samozřejmě rádi, i když branek jsme mohli přidat i více. Snad jsme si to nechali do dalších kol,“ glosoval výhru 3:0 spokojený mostecký kouč Stanislav Hofmann.

Modrá představila několik nových hráčů – Beneš, Stružinský, Fakin, Fiala, Štorc nebo Cajthaml. Bez společných tréninků to bude v sezoně těžké, Jiskra se musí sehrát při samotných zápasech. „Hra byla vyrovnaná, první branka padla po naší pokažené přihrávce, gól dostal soupeře do psychické pohody. Snažili jsme se, ale hosté rychle využili další šanci a šli vzápětí do dvoubrankového trháku. Bohužel jsme vůbec nedokázali reagovat a pořád propadali ve středu hřiště,“ připomněl Matějka.

V 68. minutě pak mostecký Vlach přidal třetí branku, čímž opadly veškeré domácí snahy o zvrat zápasu. „Otevřeli jsme hru, hráli na riziko. Bohužel to nevyšlo a soupeř přidal třetí branku. Pro nás špatný výsledek,“ dodal Matějka.

Jiskra Modrá - Baník Most Souš B 0:3 (0:1)

Branky: 35. Jurkovič, 37. Jansa, 68. Vlach. R: Lesňák. ŽK: 1:1, 90 diváků.

Modrá: Matějka - Beneš (67. Čisár), Vaněk, Stružinský, Fakin (67. Šotola), Cajthaml (46. Stožický), Fiala, Uka, Mayerhofer, L. Štorc, Turbák (71. Křivohlavý)