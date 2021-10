K utkání se nejprve vyjádřila domácí strana. „Bylo to těžké utkání, nehráli jsme tak dobře, jako třeba v Srbicích. Nechyběla nám ale bojovnost a myslím, že výhru jsme si zasloužili. Už za stavu 1:0 jsme tam měli několik šancí či sporných momentů, kdy jsme třeba mohli kopat penaltu, takže podle mě je výsledek spravedlivý,“ řekl trenér Brné Tomáš Heřman.

Modrá předvedla takticky dobrý první poločas, který skončil bezbrankovou remízou. „Domácí jsme nepustili do vyložené šance. Naopak jsme párkrát zahrozili, ale střílení branek není zrovna naše doména. Po změně stran jsme udělali chybu a Brná šla do vedení. Vyrovnali jsme v 74. minutě. Byla to krásná akce na jeden dotek, kterou zužitkoval Vojta Šotola,“ konstatoval Milan Matějka, brankář Modré.

Za tři minuty šla ale Brná opět do vedení, postaral se o to kapitán Jan Králík. Hosté se ale v tomto okamžiku hodně zlobili na sudího. Proč? Rozhodčí odpískal postavení mimo hru. Vzal jsem míč a chtěl rozehrát. Míč jsem posunul na místo přestupku. Jenže do toho vletěl domácí Králík a v klidu poslal míč do prázdné branky. Rozhodčí? Nic! Žádné vysvětlení, žádný argument. Ani domácí diváci to nechápali. Tohle nás stalo bod,“ rozmrzele dodal Matějka.

Modrá tak zůstává na devíti bodech, v tabulce je třináctá a hraje o záchranu v krajském přeboru.

SK Brná - Jiskra Modrá 2:1 (0:0)

Branky: Šmilauer, Králík - Šotola. R: Kuriljak. ŽK: 2:0, 172 diváků.

Modrá: Matějka - Vaněk, Stružinský, Turbák, Tvrz, Fiala, Miranda Marcos Elielton (49. Šotola), Bangoura (69. Stožický), Štorc, Rohla, Beneš.