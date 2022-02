„Na jaře to chceme dohrát v klidných vodách horní části tabulky. Vzhledem k absencím to nebude jednoduché ale věřím, že se projeví síla a charakter našeho kolektivního pojetí hry,“ má jasno Zdeněk Štol, kouč SK Dobkovice.

Pane trenére, po polovině soutěže jste na čtvrtém místě tabulky. Jak hodnotíte podzimní část?

Musel bych jí rozdělit do třech částí. Na úvod jsme měli těžký los a neúplný kádr. Začínalo se prostě moc brzy. Poslepovaní jsme hráli se střídavými výsledky, po prvních pěti zápasech jsme měli tři výhry a dvě porážky. Pak přišla série pěti vítězství v řadě a posun tabulkou vzhůru. Závěr podzimu se nám mužstvo prakticky rozpadlo a hrál každý, kdo měl nohy. Výsledky byly už rozkolísané a to nás bohužel stálo nějaké body. Celkově jsme samozřejmě po podzimu spokojení, máme stejně bodů jako třetí tým tabulky a druhé mužstvo ztrátu čtyř bodů. To není vůbec špatné.

Vy jste hodně zápasů vyhrávali opravdu těsným rozdlíem. Svědčí to o dobré morálce mužstva?

Hodně pracujeme na defenzivní fázi. Přestože máme hodně mladou obranu, například krajní obránci mají 16 a 18 let, tak jsme byli velkou část sezóny na špici v počtu obdržených branek. Hodně nás držel Jan Plaček v bráně. Cením si více výsledků 1:0 nebo 2:1, než divokých přestřelek. Mužstvo po většinu podzimu mělo dobrou herní i tréninkovou morálku.

Brankář Plaček: Kopnout penaltu jako Kohák? Takhle bych dopadnout nechtěl

Jaký zápas se vám nejvíce líbil a za jaký jste svým svěřencům vynadal?

Nelíbil se mi hned první zápas s Juniorem Děčín. Sice nám chybělo pět hráčů, ale neudržet vedení 3:0 a nakonec prohrát 3:4 je prostě špatně. Také se nám nepovedl zápas doma s Křešicemi, tam nám to prostě nešlo. A taky v Kopistech, kde jsme to už hodně lepili. Naopak si cením disciplinovaných výkonů v zápasech s Chlumcem (1:0) nebo Chuderovem (2:1). Gólové přestřelky s Hostovicemi nebo Heřmanovem nám sice přinesly body, ale herně to nebylo ono.

Co hráči? Je někdo, kdo byl na podzim lídr? A naopak…zklamal vás někdo?

Společně za vítězstvím - to je naše heslo a tak to asi bylo. Vysloveně bych nikoho vyzdvihovat nechtěl. Honza Plaček bude určitě patřit k nejlepším brankářům v soutěži, ale našli by se i další, kteří mužstvo táhli.

Hádám, že už jste odstartovali zimní přípravu. Jak bude vypadat?

Začali jsme na konci ledna. Chodíme střídavě do tělocvičny na silové tréninky a nějakou umělku na fotbálek. V plánu je i soustředění. Zatím jsme sehráli takový, opravdu přátelský zápas s Heřmanovem. Skončilo to, myslím, 8:7. Další přáteláky budou následovat.

Překvapila vás nějak po podzimu tabulka I.B třídy, skupiny A?

Popravdě asi ani ne. Mužstvo Pokratic notně posílilo a potvrdilo postupové ambice. Myslel jsem, že jim bude Junior Děčín více šlapat na paty, ale přeci jenom rozdíl 11 bodů je už hodně. Na spodku je Union, to se po loňské nedohrané sezóně asi i čekalo. Ani pozice Unčína není překvapivá. Nicméně, minimálně ve spodní části tabulky bude na jaře ještě o co hrát.

FOTO: Jedno těžké zranění za druhým. Tohle mi hlava nebere, říká kouč Dobkovic

Jak je na tom aktuálně váš hráčský kádr?

Podzimní část sezóny nám kádr doslova zdecimovala. Radek Štol a Tomáš Boček mají přetržené přední křížové vazy. Takže operace a mnoho měsíců bez fotbalu. K tomu Tomáš Dyrynk podstoupil operaci menisků a vazů a i u něj bude jaro nejisté. Nikolas Petrů řeší zase vykloubené rameno a poškozené vazy. K tomu nám ukončil fotbalovou kariéru teprve 18letý Patrik Bucek, který se k nám po šesti letech v FK Teplice sice vrátil ale je fotbalově úplně vyhořelý. Na podzim nám ještě hodně pomohl, ale dál s námi pokračovat nebude. Takže to jsou pro jaro velké ztráty. Naopak po dlouhé pauze, zapříčiněné přetrženou achillovou šlachou, se do kádru vrací David Kutzler, jehož návrat netrpělivě očekáváme. Řešíme také pozici brankáře, Honza Plaček chce odejít. Ale pokud nikoho neseženeme, zůstane do konce sezony.

Probírali jste s hráči současnou situaci ohledně covidu? Bavíte se o očkování?

Máme naočkováno zhruba 75 % mužstva. Přesné číslo neznám. Moc to neprobíráme, spíše se obáváme co by nastalo, kdyby se vyskytl covid uvnitř mužstva nebo u některého ze soupeřů. Jak by se například řešily nesehrané zápasy. Tady nám není dosud jasná metodika nebo pravidla svazu. Přesto věřím, že se soutěž dohraje a doufám že kompletně.

Jak se v Dobkovicích slaví vítězné zápasy?

Máme své rituály, jsou trochu odlišné od ostatních, přeci jenom „cigy caga“ má každý. Po zápase zůstáváme na hřišti v naší hospůdce. U nás chodí hodně diváků, troufám si říct, že skoro nejvíce v celé soutěži, a tak je těžké jen tak odejít. Vypsané sázky nemáme, snad jen na utkání s Chuderovem byla vypsaná Radkem Štolem nějaká prémie.

Je to ještě daleko, ale jaké cíle si budete dávat do jarní části?

Dohrát v klidných vodách horní části tabulky. Vzhledem k absencím to nebude jednoduché, přesto věřím, že se projeví síla a charakter našeho kolektivního pojetí hry. Spíše si budu přát, aby kluci zůstali zdraví a fotbal je bavil ještě dlouhá léta. To přeji i ostatním mužstvům, přeci jen v této nelehké době nás fotbal tak nějak všechny pořád spojuje.

Teď od fotbalu odbočíme. Jak jste trávil Vánoce a Silvestra?

Vánoce, to je pro mě rodina. To je nejvíc a nedovedu si představit trávit tento čas nějak jinak. Někdy si chodíme dopoledne kopnout na umělku a popřát hezké svátky. Silvestr byl veselý (smích).