V té probíhající je zatím po osmi kolech na druhém místě. Vedoucí klubu Miroslav Tyl věří, že děčínský Junior bude po konci sezóny slavit postup. „Doufám, že se to na jaře povede. K uzavření soutěže, tedy k postupu, je tentokrát podmínka v podobě odehrání minimálně poloviny soutěžních zápasů,“ řekl Miroslav Tyl.

Venkovní trénink je za jistých pravidel povolený. Trénují všechny kategorie?

Ano. Už na konci listopadu, kdy bylo povoleno trénovat venku ve skupinách po šesti, začaly trénovat všechna naše týmy. Bylo vidět, jak se všichni moc těší . Účast hráčů byla prakticky stoprocentní. Dnes můžou trénovat na hřišti vždy dva celky a je dovoleno odehrát i přípravné zápasy. Mistrovské soutěže však byly zastaveny do konce roku.

Co říkáte na nařízení vlády, co se týče tréninků v hale? Buď roušky, nebo testy. Jinak máte smůlu.

Upřímně? Moc tomu nerozumím. Situace je složitá, ale trénovat v rouškách prostě nejde. Ani uvnitř, ale ani venku. To je nesmysl. V amatérském sportu nic neřeší ani testování.

Krajské soutěže v říjnu usnuly, restart je v plánu až v příštím roce. Znáte už záměry krajského fotbalové svazu?

V současné době se rozhoduje o zahájení krajských soutěží . Vypadá to na termín 20. února 2021. Divizní dorosty začnou dokonce už 30. ledna. Pro kluby bude však potřeba zajistit hřiště s umělou trávou. My už dnes máme připravený rozpis využití naší „umělky“. Umožníme sehrání domácích mistrovských zápasů všem děčínským klubům v okresních a krajských soutěží. Kluby mají rovněž dle požadavků zajištěné trénování. Podmínkou je však samozřejmě uvolnění celkové situace.

Stihne se podle vás všechno dohrát?

Trochu se toho obávám. Nikdo neví, jak se situace bude dál vyvíjet. Nadějí by mohlo být očkování. Na kluby čeká porce dvaadvaceti mistrovských zápasů. Všichni se potýkají s nedostatkem hráčů. Ještě se uvidí.

Jaká je nálada v klubu? Hádám, že chuť trénovat určitě nechybí.

Samozřejmě všem chybí pohyb na hřišti. Hlavně zápasy, které jsou kořením všech kolektivních sportů.

Může se sportovní pauza projevit na budoucnosti sportování dětí? Váš klub jich má pod sebou poměrně hodně.

Kladný vztah ke sportování a vůbec k fotbalu je u nás podmínku. Hodně dbáme na přístup hráčů, ale i rodičů k naší činnosti. Všechny to musí hlavně bavit. Jen tak můžeme zlepšovat výkony. Nucená přestávka je tak nepříjemnou překážkou. Snažíme se proto vždy co nejdříve nastartovat činnost.

Vy bojujete o postup do I.A třídy. Věříte, že se v probíhající sezóně bude postupovat?

Pro nás je to prvořadý úkol a cíl. Už jednou nám koronavirus stál v cestě. Doufám, že se to na jaře povede. K uzavření soutěže, tedy k postupu, je tentokrát podmínka v podobě odehrání minimálně poloviny soutěžních zápasů. V tomto případě by nám zbývalo sehrát sedm utkání. Samozřejmostí je postavení na prvním místě v okamžiku dalšího přerušení soutěže.

Jak jste přijali rozhodnutí, že se nemohlo trénovat ani venku? Přitom vláda několikrát jasně řekla, že sport je v téhle době důležitý.

Pro mě je to nesmysl. Pokud se lidi mohou potkávat na ulicích v práci a obchodních centrech, tak sportování venku je při určitých opatřeních nejméně rizikové. Navíc pohyb je jednou z podmínek dobrého zdraví a odolnosti organismu. Zásadní je to pak hlavně u dětí.

Nemůže tento „koronavirový“ rok ovlivnit financování sportu?

Jedna ze zásadních otázek. Bohužel, bez peněz dnes nejde nic. Ani podmínky pro masovost ani vyšší sportovní cíle. Koronavir těžce zasáhl ekonomiku. Mnohé firmy a živnostníci živoří. Jsou to hlavně ti, kteří pomáhají místním klubům a sportovcům. Velké banky a obchodní řetězce nikomu nepomohou. Podpora lokálního sportu jim nic neříká. Přesto, že jejich klienti jsou právě rodiče sportujících dětí. Všichni se obracíme k městům. Bez nich by byla naše činnost nemyslitelná. S obavami tedy přihlížíme, jak vláda rozdává a připravuje obcím a městům těžké časy. Uvidíme, daně a rozpočty ještě nejsou schváleny. Věříme i v podporu z nově vzniklé Národní sportovní agentury, která by nám mohla nahradit případné výpadky dotací z města. V uplynulých dnech jsme společně s basketbalistya hokejisty jednali u primátora našeho města. Snahu podpory samozřejmě vidíme, ale tu pravou skutečnost budeme znát až po schválení městského rozpočtu pro nadcházející rok .