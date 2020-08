V minulé, neúplné sezóně, dal Havel devět branek. Jeho střelecký potenciál tak není náhodný. „Každý chce dávat gól a já nejsem výjimkou. Máme to každý zápas jinak. Jednou jsem na hrotu já, někdy Kůča (Miloslav Kučera). Většinou tam hrajeme oba, což se klukům moc nelíbí,“ směje se hráč, který kopal v Jiříkově nebo v Rumburku.

Výsledek proti Kadani vypadá skvěle, zrodil se ale ve druhém poločase. Ještě v 58. minutě svítil na tabuli stav 1:1. Pak během 23 minut nasázel Havel Tatranu čtyři kousky. „První poločas nám chybělo kvalitní zakončení, podržel nás i brankář Martin Vaňák. Nechytli jsme začátek druhé půle a zbytečně inkasovali. Naštěstí jsme dali brzo gól na 2:1 a pak už nám tam padalo vlastně všechno,“ pokrčil rameny.

„Samozřejmě jsme spokojeni. V přípravě jsme neměli dobré výsledky, takovou výhru na začátek podzimu nikdo nečekal. A moje góly? Jeden z penalty, za další tři musím poděkovat klukům. Hlavně teda Kůčovi, který to fantasticky posílal za beky,“ pochválil Havel své spoluhráče.

Vilémov má v přeboru velké ambice, nad postupem ale nepřemýšlí. „Chceme hrát špičku. Ale postup? To určitě ne,“ zdůraznil.

Na lavičce udílí Havlovi a celému vilémovskému souboru kouč Vlastimil Chod. „Zatím je na nás moc hodnej, je to pro něj první zkušenost s dospělým fotbalem. Máme to dobře rozjeté, všichni si navzájem pomáháme,“ konstatoval 29letý Havel.

Ten také prozradil, kolik branek by chtěl za třicet zápasů v krajském přeboru stihnout. „Před dvěma lety jsem jich dal dvacet, tuhle metu bych rád překonal. Líbilo by se mi číslo 25,“ pokýval hlavou.

Své střelecké schopnosti může ukázat následující sobotu. Vilémov hraje opět doma, tentokráte proti nebezpečným Domoušicím. „Na podzim jsme tam prohráli 1:2. Každý zápas bude těžký, není v přeboru slabého soupeře. Každopádně chceme hrát koukatelný fotbal, abychom se bavili my i diváci,“ dodal na závěr Patrik Havel.