Ani druhé jarní vystoupení se fotbalistům Modré vůbec nepovedlo. Ačkoliv už Jiskra měla k zápasu proti Ledvicím „širší“ kádr, než v prvním utkání proti Dobroměřicím, doma totálně propadla. Výsledek? Tým z Děčínska padl ostudně 0:8…

Milan Matějka, brankář fotbalistů Jiskra Modrá. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Po zápase si sypal popel na hlavu brankář Modré Milan Matějka. Ten neprožil zrovna vydařený zápas. „Celý zápas jsem začal já, když jsem předvedl obrovskou chybu a hosté šli do vedení. No a za chvilku přišla další moje chyba, dostali jsme druhý gól. Pak už to z mojí strany bylo hrozné, dokonce bych řekl, že jsem předvedl velkou ostudu. Tenhle výsledek si plně beru na svůj vrub,“ sdělil Deníku velmi zklamaný Matějka.

Modrá se chystala po sestupu z krajského přeboru na opětovný návrat. Na jaře ale při skóre 1:12 ztratila oba zápasy… „Co dál? Musíme zabrat při trénincích a makat na sobě. Jenom to chce získat nějaký ten bod, pak už to pojede,“ věří Matějka.

Příkladem budiž poslední kolo, kdy poslední Klášterec doma senzačně porazil první Proboštov. „Nikdy neříkej nikdy. Teď se to v tomto utkání ukázalo. Nic nevzdáváme,“ dodal.