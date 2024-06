Aktuálně se pokouší pomoct se záchranou krajské I.A třídy v Rumburku. „Dohodl jsem se tam na pár zápasů, prostě jde o určitou výpomoc. Samozřejmě záleží na mém zdraví a také kolik mi toho dovolí práce. Je to tam těžké, máme strašně úzký kádr. Uvidíme, jak to dopadne,“ přiznal 48letý fotbalista.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Je jasné, že po sezoně Šmalcl z Rumburku odchází. Vrací se tam, kde to všechno začalo. „Vracím se do Krásné Lípy, kde jsem s fotbalem začínal a slíbil jsem si, že tam taky svůj fotbalový život zakončím (smích). Táta by si to asi přál, právě on mě k fotbalu dovedl,“ připomněl.

Vlastimil Šmalcl se svým synem Vlastimilem. Oba si spolu zahráli v jednom týmu.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanS fotbalem tedy začínal v Krásné Lípě. „Zažil jsem tam skvělé fotbalové začátky na naší úžasné škváře. Do dorostu jsem odešel do Jablonce nad Nisou, kde jsem si zahrál dorosteneckou ligu. Dospělý fotbal jsem si poprvé zahrál v Neštěmicích. Dále pak v Děčíně, Varnsdorfu,Š tětí, Vilémově, Modré, v německém Crostwitz, Rumburku. Vše se, doufám, uzavře zase v Krásné Lípě,“ pevně věří.

Je logické, že fanoušek pražských Bohemians toho na zelených trávnících zažil opravdu hodně. „Byly tam tři fotbalové sestupy a jeden postup. Dvakrát jsem s Vilémovem vyhrál Severočeský pohár. Tehdy jsme dokázali porazit druholigové Ústí nad Labem a přivítali ve Vilémově ligové Teplice s reprezentačním trenérem Petrem Radou. Celkově musím říct, že jsem měl štěstí na lidi kolem fotbalu. Ať už to byl pan Gabriel ve Varnsdorfu, pan Sklenář ve Vilémov, pan Pelikán v Děčíně nebo pan Michalec v Modré. Všichni to jsou nebo byli lidé zapálení do fotbalu, bez kterých by to nešlo,“ konstatoval.

Fotbalové srdce mu bije pro Vilémov. O budoucnost klubu se Kurel nebojí

Odchovanec krásnolipského fotbalu také vyzdvihl přínos trenérů, kteří ho vedli. „Vychovávali mě a posouvali. Jak sportovně, tak lidsky. Když budu konkrétní, tak to byl pan Suchomel, Pulpit, Hloušek, Šimek, Dozorec, ale asi nejvíce mi k srdci přirostl pan trenér Stanislav Procházka z Kladna. Samozřejmě až po mém otci,“ zdůraznil.

Příjmení Šmalcl na Děčínsku rozhodně není ve fotbalovém prostředí ojedinělé. Za Vilémov kope syn Vlastimil, za Junior Děčín pak dva synovci – Jakub a Matěj. „Jsem moc rád, že fotbal miluje i můj syn Vlastík, se kterým jsem měl tu čest si zahrát v jednom týmu. Dělá mi radost slyšet jména mých synovců Kuby a Matěje v děčínském fotbale, jen tak dál. Chodíme spolu všichni v létě hrát malé turnaje. To mě baví a doufám, že to ještě nějaký rok potrvá,“ usmál se.

Vlastimil Šmalcl toho s fotbalem zažil opravdu hodně.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanA co jiné koníčky? Asi vás nepřekvapí, že jde zase o aktivní pohyb. „Rád hraji tenis, jezdím na kole, plavu. V zimě mám rád lyže a hokej,“ poznamenal.

Vlastimil Šmalcl bude chtít zůstat u fotbalu i poté, co pověsí kopačky definitivně na hřebík. Posuďte sami. „Teď jsem se začal motat kolem mládeže v Krásné Lípě. Snažíme se opět vrátit děti k fotbalu a dopřát jim to, co jsem zažil třeba já. V Krásné Lípě máme dva nádherné sportovní areály a byla by strašně velká škoda, kdyby zely samotou bez dětského využití,“ dodal člověk, který už fotbalu obětoval opravdu hodně.