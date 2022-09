„Všichni chtějí hrát jak v Anglii a pak brečí. Zaráží mě, že zápas pískali rozhodčí, kteří nás poškodili v Oseku, dokonce dostali za tu penaltu pokutu, a pak jsou delegovaní zrovna na zápas s Duchcovem… Ale nechci se k tomu vyjadřovat, nebyl jsem přímo u toho. Odvolávat se nebudeme, ani nemám zájem, aby se o tom nějak psalo,“ řekl místopředseda lenešického klubu Tomáš Čáka.

Zápasy těchto dvou klubů skutečně nabízejí všechno možné, jen ne nudu. „Loni na podzim Lenešicím u nás vyloučili tři hráče, u nich se v minulé sezoně na jaře po bitce diváků nedohrálo, asi v 85. minutě to rozhodčí předčasně ukončili,“ připomíná nedávnou vzrušující minulost duchcovský trenér František Macháček.

Přitom se v sobotu až do 78. minuty hrálo v zatím poslední konfrontaci dvou rivalů z lepší poloviny tabulky v kompletním složení, ale pak…

Dva domácí hráči Patrik Šlégr a kapitán Luboš Koubek byli vyloučení po dvou žlutých kartách, střelec jediné domácí branky Tomáš Tykal se poroučel v 87. minutě po faulu hned po červené a Denis Ďurčo si červený kartonek zblízka prohlédl až po utkání při cestě do šaten. Dle oficiálního zápisu je uvedeno, že za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky, kritiku rozhodčího a jeho prvního asistenta po konci utkání. A výrok? „Jen počkej ty šašku, sundej si dres a počkám si na tebe venku, běž raději pískat dorostence.“

Ještě pikantnější byl vzkaz duchcovského Jiřího Navrátila, jenž se naopak pustil do soupeře hanlivým výrazem: „Ty mr… jedna vy…“. I on se v 90. minutě poroučel…

„Já vím, že to vypadá jako neskutečná divočina, ale my jsme se s lenešickým trenérem Vaškem Šlégrem, s kterým jsme hráli v Ledvicích, před zápasem o posledních vzájemných zápasech bavili. Hráče jsme uklidňovali, nabádali, aby se nic nestalo a nakonec to dopadlo takhle. Myslím, že rozhodčímu chyběl cit a větší nadhled, jednu červenou mohl nahradit jen žlutou, dvě na konci taky dávat nemusel, měl to řešit domluvou. Pokud by to pískal starší sudí, udělil by podle mě červené karty dvě. Tohle je mladej kluk, na druhou stranu si pět červených podle delegáta Ladislava Holce prý obhájí,“ uvedl kouč Duchcova.

Emoce se po zápase uklidnily. „Normálně jsme si podali ruce, zasmáli se tomu. Je pravda, že Lenešičtí, kteří přišli o čtyři hráče, asi míň. My se teď už chystáme na sobotní domácí zápas s prvními Chlumčany (od 13.00). Chceme na ně vlítnout a dostat se v tabulce nahoru,“ dodal Macháček.

A na závěr k úvodu zmiňovanému rekordmanovi z páté metropolitní argentinské ligy a zápasu z 26. února 2021 na předměstí Buenos Aires. Během zápasu mezi týmy Claypole a Victoriano Arenas udělil Rubino 36 červených. Podle serveru Eurosport prokázal dojemnou víru v moc barevného kartonku. Nakonec vyloučil všechny hráče obou týmů, všechny náhradníky a nakonec i oba realizační týmy soupeřů…