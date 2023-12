„My bychom rádi na jaře poskočili alespoň o dvě, tři místa směrem nahoru, i když víme, že to bude těžké. Míč je ale kulatý,“ řekl Libor Sklenář, manažer a šéf vilémovského fotbalu.

Podzim jste zakončili na osmém místě tabulky. Jak jste s první polovinou sezony spokojený?

Čekal jsem umístění do šestého místa, ale poslední tři zápasy, kdy jsme hráli bez pěti opor, se nám nepovedly. Jsme tedy až osmí, ale s malým odskokem na třetí flek, takže jsem spokojen tak na půl.

Vůbec se vám nevydařil konec podzimu, kde jste z posledních pěti zápasů čtyřikrát prohráli. Kde byste viděl důvody poklesu výsledkové formy?

Neřekl bych, že to byl pokles formy, ale nehráli jsme v optimální sestavě, chyběli klíčoví hráči plus trocha štěstíčka. Ale takový už je fotbal.

Poslední utkání s Kadaní vzbudilo dost emocí a dvě červené karty. Výpovědi rozhodčího a Patrika Havla se vůbec neshodovaly. Jak jste všechno viděl vy?

Nerad se k tomu vracím, je to za námi. Moc nás to mrzí a na jaře budeme k mé nelibosti oslabeni o tyto dva hříšník. Každopádně to nebyla jen vina našich hráčů, svůj podíl na tom měl bohužel i mladý hlavní sudí.

Jak Havel, tak Honců dostali tvrdé tresty – stopku na sedm a šest zápasů. To bude jistě problém pro jarní část. Můžete se nějak odvolat?

Odvolávat se nebudeme, to prakticky není možné, ale pokusíme se je dostat do podmínky po polovině trestu.

Jak bude vypadat zimní příprava Vilémova?

Zimní příprava je zhruba hotova. Tradičně to bude velká hala v Rumburku, umělka ve Varnsdorfu, soustředění ve Sloupu a čtyři přátelské zápasy na umělkách proti Hrádku nad Nisou, Junioru Děčín, Skalici a Frýdlantu.

Dají se očekávat nějaké změny v hráčském kádru?

Hledáme jednoho až dva hráče, ale v zimě je to vždy mnohem těžší, než po skončení soutěží, Něco rozjednaného máme, uvidíme jak to dopadne. Odchází zatím jen Jirsa a uvidíme jak dopadne Kočka se studiemi ve Španělsku. Uzdravení hlásí Jirchář, Šmalcl a Demeter, takže těch patnáct lidí bez těch dvou hříšníků by mělo být pro úvod jara hotových. Uvidíme, jestli se povede někdo z nově oslovených hráčů.

Jak na vás zapůsobila úroveň krajského přeboru po vašem sestupu z divize?

Řekl bych, že úroveň stoupla a dovolím si tvrdit, že prvních osm až deset týmů v tabulce je na velmi slušné úrovni. O to jsou zápasy zajímavější a tabulka vyrovnanější, takže se mění po každém kole. Nejvíce mě překvapily výkony Černovic, Proboštova a Neštěmic, je vidět, že mají v sousedství Chomutov, Teplice a Ústí, kde vyrůstá spousty mladých nadějných fotbalistů, kteří se pak vrací do mateřských klubů.

Zdroj: SK Stap Tratec Vilémov

Jak byste se vrátil k působení Brazilce Marqueze?

Kevin nám určitě pomohl, hlavně ze začátku, kdy se formovala sestava. Pokud bychom nedali do kupy kádr dle našich představ do zahájení jara, tak bych ho zřejmě povolal zpět. Tak, jak jsem mu i slíbil. Byl to poctivý a skromný kluk, velice oblíbený v partě, ale jeho výkonnost k jeho snu, získat v Čechách profi smlouvu, tomu bohužel neodpovídala.

Věk nikdo nezastaví, takže se musím zeptat na citlivý dotaz. Jak bude vypadat fotbal ve Vilémově, až nebudete mít síly se tomu věnovat?

Tak to nevím… Hledám usilovně nástupce, ale v současné době už tolik bláznů, jako bylo v naší generaci, neseženete. Takže se tam možná začne s výstavbou rodinných domků, jak jednou utrousil náš starosta (smích). Myslím si, že ale ještě nějaký ten pátek budu fungovat a nástupce si najdu a vychovám. Byla by to škoda, fotbal ve Vilémově má tradici, stadion a zázemí na vesnické poměry víc než parádní.

Jak budete trávit zimní pauzu a Vánoce? Těšíte se?

Zimní pauza je krátká, ale i v ní se stále něco děje, aby bylo vše na jaro ok. Jde o shánění nových sponzorů jako náhrada za vypadnuvší, hledání posil, detailní příprava soustředění, jeho profinancování… Navíc jsem stále v pracovním procesu, takže se nenudím. No a Vánoce? To je rodina, vnoučata, gaučink, televize, návštěvy, sladké dobrůtky, punč a než se nadějete, je tu Nový rok a jede se zase nanovo.

Jaké cíle má Vilémov v jarní části sezony?

My bychom rádi na jaře poskočili alespoň o dvě, tři místa směrem nahoru, i když víme, že to bude těžké, ale míč je kulatý. Poté chceme doplnit kádr o dva, tři mladé kluky, které již máme skoro domluvené a pojede se dál. Možná, že už to nebude v Ústeckém, ale v Libereckém přeboru, kam nás to láká hlavně z důvodu úspor při cestování. Při dnešním rozložení skoro o tisíc kilometrů. A také kvůli změnám soupeřů pro nás i diváky samotné.