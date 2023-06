Předposlední kolo má za sebou fotbalová I.B třída. Ve skupině B už je skoro jasno o sestupujících týmech. Pro Děčínsko to ale nejsou radostné zprávy.

Kamil Dančo, útočník Heřmanova, dal České Kamenici pět branek. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Fotbalisté Dobkovic prohráli po špatném výkonu na Střekově 2:6 a mají jistotu sestupu. Jak Deník informoval, fotbal v Dobkovicích úplně končí. Jednou nohou v okresním přeboru je Česká Kamenice, která absolutně nezvládla utkání v Heřmanově, kde prohrála vysoko 4:9. Hned pětkrát se trefil Kamil Dančo, několik finálních přihrávek vykouzlil Antonín Čapek.

„Šílený, hrozný zápas. Za stavu 0:0 jsme tam měli dvě obrovské šance. Kdybychom to dali, mohlo to vypadat jinak. Hráče jsme upozorňovali na to, čím je Heřmanov nebezpečný. Ale hráči si na to pozor nedali. Prohrávali jsme, hru jsme museli otevřít, jenže to byla voda na mlýn domácím, v čele s útočníkem Dančem. Ještě je tady teoretická šance na záchranu. Tak jako tak, já u týmu po sezoně končím,“ přiznal Josef Rákosník, kouč České Kamenice. Jeho tým musí v posledním kole doma porazit České Kopisty a doufat, že Střekov, který má o tři body více, nebo v Chuderově bodovat.

Druhé místo stále drží Malšovice, které urvaly na půdě nebezpečných Hostovic výhru 1:0. „Dobrá a důležitá výhra. Nikdy jsem v Hostovicích nebyl a to hřiště je fakt specifické. My jsme hráli v poločase do kopce, byli lepší a dali jedinou branku. Po změně stran nás domácí trápili, trefili spojnici, ale nakonec jsme to, jak se lidově říká, ukopal,“ usmál se Josef Florián, kouč Malšovic.