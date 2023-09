Sedmým kolem pokračovala fotbalová I.B třída. Ve skupině A si týmy z Děčínska moc radosti neužily, dohromady vybojovaly jediný bod.

Fotbalisté Heřmanova, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Malšovice nezvládly šlágr proti prvním Hostovicím, doma prohrály jasně 0:3 a v tabulce klesly na páté místo. „Do zápasu jsme bohužel nešli vůbec kompletní, bylo nás málo. Dva hráči museli hrát se zraněními a dva hráči s onemocněním. Přesto jsme říkali, že to urveme,“ řekl Daniel Příhonský, kapitán Malšovic.

„Bohužel to tak nebylo, prohrávali jsme po čtvrt hodině po sporné penaltě 0:1. To nám moc nepomohlo. Přestali jsme hrát a bojovat. Pokud do toho všichni nepůjdeme naplno, nemůžeme vyhrát. Jediný, kdo si zaslouží pochvalu, je Tomáš Dyrynk, který do odmakal,“ dodal Příhonský.

Šéf disciplinárky: Tresty v derby? U nás by to bylo minimálně šest zápasů

Čtvrtý zápas v řadě neprohrál Heřmanov, který ve Svádově remizoval 1:1, vzápětí ale nezvládl pokutové kopy a připsal si do tabulky jeden bod. Tým z Děčínska přitom ještě v 77. minutě vedl 1:0. Jenže pak si vybrali kopec smůly příbuzní Čapkové. Augustin si srazil nešťastně míč do branky, Zdeněk dostal za tři minuty červenou.

„Myslím si, že remíza je zasloužená. Každý poločas byl lepší někdo jiný. Domácí mají hodně mladý a běhavý tým. Nehrají vůbec špatně. Trochu je škoda, že už jsme to vedení neudrželi, ale stalo se. Penalty? To nám moc nevyšlo,“ řekl Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Vyrovnávací branka Svádova byla pro Heřmanov hodně smolná. „Nejprve tam od Jakuba Beneše přišel zbytečný faul o postranní čáry. Domácí pak rozehráli přímý kop na zadní tyč, tam to někdo vracel hlavou před brankou a Gusta to pak zřejmě ramenem nešťastně tečoval do naší sítě. Je to škoda, ale jak jsem řekl, bod je zasloužený a my ho bereme,“ uzavřel vše Rojko.