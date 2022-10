„Na začátku jsme udělali chybu v rozehrávce, moc jsme se asi nesoustředili. To ale byla jediná komplikace,“ usmál se Josef Florián, kouč Malšovic. Jeho tým otočil skóre do půle, kdy se trefili Příhonský, Hynek a Nový. Po změně stran skóre na konečných 4:1 upravil Růžička. „Hosté toho pak za celý zápas moc neměli. Jsou to bojovníci, ale byli jsme lepší. Před týdnem jsme je viděli proti Dušníkům, takže mě vlastně výkonem nezklamali. Já jsem naopak spokojený,“ pokračoval Florián.

V dalším kole jedou Malšovice do Chuderova, který je aktuálně na čtvrtém místě. „Tam to bude hodně těžké. Chuderov teď prohrál právě v Dušníkách, ale nehrál vůbec špatně. Má ve svých řadách hodně zkušených fotbalistů, bude to náročný zápas,“ dodal Florián.

Dobkovice se letos, i vinou častých zraněních, výsledkově trápí. Tým, který byl v minulé sezoně na třetím místě, je aktuálně až dvanáctý.

„Malšovice vyhrály zaslouženě, my jsme zase měli k dispozici defacto jedenáct hráčů. Dvacet, třicet minut jsme domácím stačili, měli jsme i další šance. Ale postupem času nám docházely síly, Malšovice nás pak přehrály fyzicky. Bohužel, na víc jsme tady neměli,“ sportovně přiznal Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Ve výsledkové ale i herní krizi je Česká Kamenice, které prohrála 2:4 v Bohušovicích. Na výhru čeká tři zápasy, v tabulce se propadla na jedenáctou příčku.

„Přitom jsme nezačali špatně, dali jsme gól a patnáct minut byli lepší, než domácí. Ale pak jsme nepochopitelně spadli do určité letargie a domácí to otočili. Bohužel na nás teď leží nějaká deka. Dostáváme laciné a hloupé góly, herně se nám prostě moc nedaří. Jsme v krizi, je to vidět na výsledcích. Nedá se nic dělat, musíme se kousnout a zkusit to zlomit v dalších zápasech,“ konstatoval Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Nedařilo se ani Heřmanovu. Zkušený celek dorazil do Velkého Března ve dvanácti lidech. Mladý tým domácích ho nakonec porazil 2:0. Heřmanovští jsou v tabulce na třináctém místě.

Jasnou výhru 6:1 nad tápajícím Střekovem zaznamenala roudnická rezerva, první půle ovšem skončila nerozhodně 1:1. „První poločas byl z naší strany hodně rozpačitý, neproměnili jsme dvě vyložené šance, které jsme si vytvořili a trochu jsme znervózněli. V 15. minutě se navíc domácí ujali vedení, naštěstí se nám do poločasu podařilo vyrovnat,“ hodnotil utkání trenér vítězů Bedřich Matoušek. „Ve druhé půli už domácí odpadli a my jsme se konečně dokázali střelecky prosadit. Jsem rád, že jsme utkání zvládli,“ oddechl si.

Další výhru zapsaly Hostovice, které doma zdolaly Liběšice 3:2. „Jak už to tak bývá, proti týmu ze spodku tabulky jsme čekali trochu jednodušší zápas. Nakonec nás zachránilo, že jsme nepodcenili první poločas, který jsme vyhráli 3:0,“ hodnotil zápas trenér Hostovic Oleksandr Vepryk. Po přestávce totiž vstřelily dvě branky Liběšice, byť tu druhou až v 89. minutě z penalty. „Po změně stran si kluci naopak mysleli, že to půjde samo, a byli jsme rádi za 3:2. Soupeř byl poctivý, rozhodně ne odevzdaný, chtěl se proti nám ukázat. Je to pro nás varování, že samo se to nikdy neudělá,“ zdvihl Vepryk varovný prst. Hostovice tak poskočily už na třetí příčku, jejich kouč však zůstává nohama na zemi. „Víte jak to je, zajíci se počítají až po honu,“ pravil lakonicky.

Výhru 5:2 z Chlumce vezou Křešice, kterým opět pomohly rychlé branky a vynikající první poločas. Už v 17. minutě vedli svěřenci Jakuba Rusého 2:0, do přestávky přidali ještě další dvě trefy. „Je pravda, že první půle nám vyšla, ale úvodních deset minut byl jednoznačně lepší Chlumec. Kdyby nám dali dva góly, asi by to pro nás bylo daleko větší trápení,“ uznal křešický kouč. „Ty jsme ale nakonec dali my, pak jsme přidali ještě další, druhý poločas už jsme spíše dohrávali, z čehož soupeř vytěžil dvě branky,“ dodal.

ŠLÁGR PRO DUŠNÍKY

Největší pozornost poutal přímý souboj o druhou příčku, v němž Dušníky přivítaly Chuderov. A duel naplnil očekávání se vším všudy. Pěkná fotbalová bitva sice v první pětačtyřicetiminutovce branku nenabídla, po změně stran se ovšem stovka diváků dočkala hned šesti kousků. Domácí fanoušci nakonec mohli odcházet spokojení, ačkoliv Dušníky ještě 10 minut před koncem prohrávaly 1:2, nakonec slavily vítězství 4:2.

„Věděli jsme, že nás čeká zatím nejtěžší soupeř, a to se potvrdilo. Chuderov byl velice houževnatý, hrál dobře odzadu, my se o ně dost rozbíjeli. Ačkoliv jsme z kraje zápasu měli nějaké šance, na první gól jsme se strašně nadřeli,“ popisoval po utkání domácí lodivod Petr Lédl. „Když už se nám povedlo po nějakých 70 minutách konečně skórovat, soupeř vzápětí srovnal, na nás padla deka a hned jsme dostali další gól na 1:2, přičemž do konce chybělo zhruba deset minut. Byli jsme psychicky dole, o to víc bych chtěl vyzdvihnout kluky, kteří zamakali a odměnou nám byla vyrovnávací trefa. To byl možná asi zlom v celém zápase, protože jsme vzápětí dokázali skóre otočit a pak ještě přidat čtvrtý zásah,“ pokračoval s úlevou. „Z mého pohledu to jinak byl skvělý zápas, byly tam i emoce, ale to k tomu zkrátka patří. Pro nás strašně cenné body!“

To Petr Čítek z tábora hostů, kteří klesli o skóre na čtvrtou pozici, tolik spokojeností nezářil. „Začali jsme možná až moc ustrašeně, domácí byli aktivnější. Po pauze jsme konečně začali hrát, dařilo se nám, paradoxně v té chvíli jsme dostali gól na 1:0. Nepolevili jsme ale v aktivitě, odměnou nám byly hned dvě branky. Škoda, že jsme to těch deset minut neudrželi. Domácí byli běhavější, fotbalovější, my byli zase ti chytřejší. Mrzí mě další červená karta, protože nás teď čekají opravdu těžcí soupeři.“