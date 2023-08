Malšovice rozstřílely Kopisty. Byly to povinné body, viděl kouč Florián

„Byly to povinné body, soupeř byl slabý, takže bych tu výhru moc nepřeceňoval,“ bylo jasné trenérovi Josefovi Floriánovi. Už po prvním poločase hosté z Malšovic pohodlně vedli 3:0, když se postupně prosadili Příhonský, Florián a Kutzler. Razítko na vysokou výhru dal v 76. minutě Rakušan.

„Spíš mě mrzelo, že ve druhém poločase jsme měli nějakých patnáct až dvacet minut takovou hluchou pasáž, na tom musíme do dalších střetnutích zapracovat. To by se nám stávat nemělo. Jinak s vítězstvím samozřejmě panuje spokojenost,“ dodal malšovický trenér, kterého v následujícím víkendu čeká domácí střetnutí s mužstvem Žitenic. Potvrdí doma poslední výhru?