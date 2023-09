Malšovice po čtyřech porážkách padly, když v Lukavci prohrály 0:1. Na půdě nováčka výkonem moc neoslnily. „Sice jsme domácí tlačili, ale bylo to takové jalové. Lukavec víceméně bránil, jedinou branku nám dali těsně před poločasem, když to tam jeden z domácích trefil hodně šťastně,“ řekl Josef Florián, kouč celku z Děčínska.

Ten tak po kanonádě 9:1 do sítě Sebuzína střelecky selhal. „Jakoby hráči podlehli maličko uspokojení. Musím ale přiznat, že náš výkon nebyl moc dobrý. Teď nás čekají první Hostovice, bude to těžké, nebudeme kompletní,“ dodal Florián.

Naopak třetí výhru v řadě zapsal Heřmanov, který doma zaslouženě přejel 3:0 Chlumec a posunul se do středu tabulky. „Zasloužená výhra, Chlumec toho tady moc nepředvedl. Vyrovnané to bylo do prvního gólu, pak už jsme byli lepší a utkání kontrolovali,“ nechal se slyšet Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Ten se po vlažném vstupu do sezony dostává do výsledkové pohody. „Ale herně nebyly špatné ani ty první zápasy, jen jsme tam udělali chyby. Teď je to dobré. Góly začal dávat Jára Dyrynk, bylo by dobré, kdyby se k němu ještě přidal Kamil Dančo,“ dodal Rojko.