Své dominantní postavení si upevnili oba nováčci. Malšovice se loučily s domácími fanoušky jasnou výhrou 5:1 nad Hostovicemi, utkání zvládli i bez zkušeného stopera Josefa Floriána mladšího. „Nechtěli jsme Hostovice podcenit, protože je to tým, který dokáže překvapit. Ale naštěstí se to nestalo. Hrálo se na těžkém terénu, fotbal trpěl. Přesto jsme vyhráli zaslouženě, výsledek odpovídá průběhu hry,“ řekl Josef Florián starší, malšovický trenér. Nováček z Děčínska už má jistotu, že bude přezimovat na druhém místě. „Vůbec jsme to nečekali, ten podzim je velmi dobrý. Končíme v Bohušovicích, to je kvalitní tým, bude to hodně těžký zápas,“ dodal Florián.

Vítězně zvládl svůj duel také lídr z Dušníků, kam přijely Bohušovice nad Ohří. Domácí poslal do vedení Kacálek, v závěru první půle přidal pojistku z penalty Hyťha. Výsledek pečetil dvacet minut před koncem Kokeš. „Pro oba týmy to byl hrozně těžký terén, hřiště bylo zmrzlé, byla opravdu zima,“ popisoval náročné podmínky lodivod Dušníků Petr Lédl.

„My jsme předvedli asi jeden z nejlepších letošních výkonů. Pomohl tomu i fakt, že šlo o derby, takže jsme byli řádně namotivovaní, věděli jsme, že Bohušovice mají výtečného střelce Ortbauera, takže jsme na to byli i dobře připravení. Podali jsme opravdu zodpovědný výkon, Bohušovice jsme prakticky k ničemu nepustili, naopak jsme ještě sami zahodili několik dalších šancí. Pro celý tým velká pochvala,“ usmíval se spokojeně po utkání.

PRVNÍ ČERVENÁ V ŽIVOTĚ

Bláznivý zápas se hrál v Chlumci, kde nakonec v přestřelce vydoloval tři body Svádov za výhru 5:4 i díky hattricku Vojtěcha Přibyla. „Takové to klasicky atraktivní utkání pro diváky a infarktové pro trenéry,“ shrnul hodnocení výstižně kouč vítězů Pavel Přibyl. Ten musel sledovat posledních 20 minut za plotem, za výtky vůči výrokům sudích byl totiž v 67. minutě vyloučen. „Jen jsem křikl na pomezního, ať řekne hlavnímu rozhodčímu, aby z toho nedělal bramboračku. Bylo to po jasném penaltovém faulu. Pro mě je to asi první červená v životě, i jako hráč jsem patřil k těm hodnějším, teď jsem ji zkrátka dostal za bramboračku,“ okomentoval svůj prohřešek svádovský trenér.

„Musel jsem to dokoukat za plotem, nebylo to lehké, ale když jsme dali vítězný gól, trochu jsem to porušil a vběhl zpátky,“ usmíval se už s tříbodovou úlevou. „Hodně nám pomohl návrat dvou zkušených hráčů, Zoubele i Dvořák, který už chodí jen za béčko, byli znát. Celý tým ale podal kolektivní výkon, musím kluky pochválit,“ pěl ódy na svůj mančaft.

Další ústecké derby zvládl lépe Chuderov, který zdolal Velké Březno 2:1. Oba týmy se musely popasovat s umělou travou, hrálo se totiž na Městském stadionu v Ústí nad Labem. „Kvůli povrchu to bylo specifické, pro nás nezvyklé. Hra i míč byly rychlejší, ale předpokládali jsme to a uzpůsobili tomu i sestavu,“ líčil kouč vítězů Petr Čítek, který poslal do utkání tři dorostence. „Věděli jsme, že to bude víc o běhání, než o bojovnosti, a potvrdilo se to. Tutovek jsme měli rozhodně víc, ale chybělo nám lepší zakončení. V první půli jsme dali jen dvě branky, po změně stran jsme zahodili tři tutovky a nakonec jsme se museli ještě strachovat o výsledek,“ dodal šéf lavičky aktuálně třetího souboru tabulky.

Dobkovice doma získaly proti Střekovu jenom bod, když mu po remíze 2:2 nezvládly penaltový rozstřel. Právě na předposlední Střekov, který neprohrál v posledních čtyřech zápasech, mají Dobkovice pouze pětibodový náskok. „Ani vám na to nemám co říct. Za stavu 2:1 jdeme třikrát sami na branku, místo toho dostaneme z ojedinělé standardky gól. Takové soupeře bychom měli porážet. Už vyhlížíme zimní přestávku. Bohužel hráči, kteří měli být na podzim tahouny, asi neměli sportovní formu. Hrajeme prostě o záchranu,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.