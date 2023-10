Heřmanovští doma splnili roli papírového favorita, když porazili poslední Velké Březno vysoko 5:1. Rozhodli ale čtyřmi góly po změně stran. „V prvním poločase to tak jasné nebylo. Vlítli jsme na ně, dali gól a mohli přidat další. To by bylo po zápase. Jenže pak se hosté osmělili, nám to najednou nešlo a do půle vyrovnali. Konečně se trefil Zdeněk Čapek, krásně hlavičkou. Akorát si spletl brány. To se nám vyplatilo, že mu zkrátili trest za červenou,“ smál se hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.