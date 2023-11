Podzimní část fotbalové I.B třídy se pomalu blíží do svého finiše. V 11. kole nejnižší krajské soutěže slaví vysokou výhru Malšovice, naopak Heřmanov prohrál smolně na půdě nováčka.

Fotbalisté Heřmanova, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Heřmanovští drželi v závěru na půdě Úštěka remízu 1:1 a viděli se v penaltovém rozstřelu. Jenže pak nováček z Litoměřicka dvakrát udeřil a vyhrál 3:1.

„Měli jsme podle mě vyhrát. První poločas byl vyrovnaný, my jsme tam kromě góly dali tyčku, kterou trefil Kamil Dančo. Celkově jsme byli fotbalovější a domácí zase bojovnější,“ řekl Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

V 86. minutě zlomil utkání Rudolf Rešl, který nakonec zaznamenal hattrick. „Věděli jsme, že tenhle frajer dává góly. Nesmíte mu dát ve vápně prostor, umí si poradit. No a on nám dal góly tři. U toho druhého jsme prohráli hlavičkový souboj, vzadu sice byli tři kluci, ale ani jeden nebyl u něj. Třetí gól pak už padl ve chvíli, kdy jsme byli všichni vepředu,“ zakroutil hlavou.

„Výkon nebyl špatný, ale jsme zklamaní. Úštěk nás vyloženě nepřehrál, ale není nám to nic platné,“ dodal Rojko.

Malšovice si doma spravily chuť po výbuchu v Křešicích, slabý Chlumec deklasovaly 9:1. „Je pravda, že soupeř nás moc neprověřil. V závěru nás mrzelo, že jsme nedosáhli na desítku. Nešlo to tam dotlačit. Za tři body jsme rádi, ale rozhodně to nezveličujeme. Byl to prostě tým, který by asi prohrával i v okresním přeboru,“ řekl jasně Josef Florián, trenér Malšovic.

„Věřím, že by nám to mohlo do konce podzimu nakopnout. Byly tam situace, které nacvičujeme na tréninku. A Chlumec nám je umožnil sehrát. Teď hrajeme ve Svádově, co jsme se tak bavili, tak prý tam mají rozbité hřiště, jelikož tam hráli američtí fotbalisté. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat,“ uzavřel vše.