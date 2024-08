Malšovičtí šli do vedení už v první minutě, Hostovice sice rychle vyrovnaly, přesto bylo jasné, kdo bude udávat tempo hry. „Od druhé branky se to vezlo. Měli jsme převahu, víceméně jsme vystřídali všechny hráče. Nakonec jsme těch branek mohli dát daleko víc. Hostovice nás překvapily, prostě jsme čekaly, že budou hrát lépe,“ pokrčil rameny.

Malšovice před sebou mají derby, kdy je čeká bitva s Heřmanovem. „Jsme rádi, že máme tři body, to je jasné. Teď nás čeká Heřmanov, to bude úplně něco jiného. Moc dobře víme, jak hrají, navíc mají v útoku dobré posily. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.