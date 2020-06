„V Děčíně se mi líbí, je tu skvělá parta, v zimě přišla velmi dobrá posila. Samozřejmě chceme v nové sezóně postoupit,“ zdůraznil 26-letý fotbalista.

Jean Thierry d' Almeida. Na začátku je potřeba se zeptat na váš původ.

Maminka pochází z východního Slovenska, otec z Afriky, konkrétně z Beninu. Oba studovali v Česku vysokou školu. Poznali se, vzali se a kromě mě, mají ještě dceru, mou sestru.

Takže ovládáte tři jazyky?

Slovensky umím velmi dobře, česky taky. Úředním jazykem Beninu je francouzština. Přiznám se, že francouzsky neumím. Ale zase musím říct, že se chci francouzsky naučit (smích).

Vy jste s fotbalem začínal v Praze, konkrétně ve Viktorii Žižkov. Jak jste se ke kulatému nesmyslu dostal?

K fotbalu mě dostala moje mamka. Když jsem byl malý, pracovala jako účetní právě na Žižkově. Tuším, že jsem začal v šesti letech. Pak přišla sice pauza, díky zdraví, ale v osmi jsme se k fotbalu vrátil.

Je pravda, že jste kopal i za Spartu?

To ano, ale v žákovské kategorii. Byl jsem tam na hostování. Tam mě poprvé postavili do útoku. V Děčíně hraji střed zálohy, spíše defenzivní štít. Jinak jsem byl zvyklý hrávat spíše v útoku.

A vaše další fotbalové kroky?

Na Žižkově jsem prošel mládežnickými týmy a došel do rezervy. Potom jsem hrál za „farmu“ Viktorky a byl i v přípravě s A týmem. Takže jsem si zahrál Pražský přebor, Českou fotbalovou ligu a Divizi. Následně jsem si dal od fotbalu menší pauzu. Když jsem se k němu vrátil, tak už jsem nastupoval v nižších soutěžích.

Aktuálně hrajete I.B třídu za Junior Děčín. Jak vás osud zavál na sever Čech?

Do Junioru jsem se dostal skrz mého dobrého kamaráda Marka Vicanyho. Máru jsem poznal právě ve Spartě. Přemluvil mě, abych šel hrát do Děčína, kde s fotbalem začínal.

Vy jste stihl odehrát jen podzimní část soutěže. Jak na vás zapůsobila děčínská kabina?

Musím říct že mi to tady vyhovuje! Parta je skvělá, trenér s vášní k fotbalu a trénování, majitel který má cíle, příjemné domácí zázemí a i diváci začali chodit. Co víc si můžete přát.

Junior stihl odehrát jeden jarní zápas, který jste ani nestíhal. Jak moc vás mrzelo, že soutěže předčasně skončily?

Určitě mě to mrzelo. Ale hlavně kvůli tomu, že už jsem neměl možnost setkat s naším brankářem Radimem Novákem, který podlehl rakovině slinivky. Všem nám bude moc chybět.

Marek Vicany kdysi v rozhovoru řekl, že hrajete v nevšední kapele.

Ano, máme kapelu která se jmenuje High Vibes. S ní jezdíme po městech a hrajeme výchovně motivační koncerty pro děti ze základních škol.

Můžete prozradit, jak taková kapela vznikla?

Myšlenka vznikla právě u Máry, je to jeho projekt. Dal dohromady kluky, kteří mají něco společného. Všichni jsme věřící. Naše koncerty mají pozitivně působit na děti ze základních škol. Jsou o přátelství, lásce, odpuštění.

To je poměrně zajímavé. Kolik koncertů stihnete odehrát?

Na podzim jsme najeli na systém, kdy za měsíc odehrajeme tak čtyři, někdy i pět koncertů. To znamená, že za celý rok je to tak padesát vystoupení. V předešlých letech to samozřejmě bylo častější.

Živí vás kapela?

Z větší části ano. Děti si koncerty musí platit. Já bych byl radši, kdyby to platit stát, nebo ministerstvo školství, nebo nějaký mecenáš. Takhle si to platí děti, ale dávají 50 korun. Jinak jsem ještě profesionálně tancuji.

Pojďme zpátky k městu Děčín. Byl jste tu ještě někdy před vaším působením v Junioru?

Víte, já mám docela děravou paměť (smích). Ale pokud se přeci jen zamyslím, tak si vyloženě nevzpomínám, že bych někdy předtím v Děčíně byl.

Zůstanete v dresu Junioru i do další sezóny?

Určitě. Jsem moc rád, že jsme můžeme hrát Covid Cup, dohrávali jsme také krajský pohár. Navíc byla možnost zahrát si s naší posilou Petrem Voříškem. Super fotbalista, správný kluk i posila. Těším se na novou sezónu, kdy budeme chtít postoupit do vyšší soutěže.