„Splnili jsme úkol a vyhráli poslední tři podzimní zápasy. V poločase jsme vedli 4:0, po změně stran hráči hru kontrolovali a užili si závěr zápasu v tréninkovém tempu. Přesto jsme Spořicím dali další tři góly. Držíme se na dostřel druhého místa, které by mělo být postupové. I když nám chybí nejlepší střelec Marek Vicany, přesto jsme nastříleli 54 branek,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

„My jsme měli šanci na začátku dávat gól z pokutového kopu, ale bohužel jsme ho neproměnili. Je to tvrdá porážka, ale víme kde máme mezery a v zimě se na nich budeme snažit zapracovat. Tabulka je vyrovnaná, budeme muset také lehce tým doplnit, abychom byli více konkurenceschopní,“ ví vedoucí spořického celku Pavel Svoboda.

Hubenou výhru 1:0 si proti Rumburku připsaly Dušníky. Pomohl k ní i brankář Pavel Novotný. „Museli jsme poprvé za celý podzim sáhnout do záloh pro golmana, který normálně nechytá, a paradoxně je z toho jediná nula na podzim,“ culil se po zápase trenér Dušníků Petr Lédl. „Co se týče zápasu, měli jsme do něj dobrý vstup, soupeře jsme 30 minut přehrávali, dali jsme z toho i vedoucí gól, ale pak přebral iniciativu soupeř. Přijel ve dvanácti lidech, ale vydržel s námi běhat celých 90 minut, klobouk dolů. Nebylo to lehké utkání,“ dodal.

„Utkání bylo vyrovnané. Je pravda, že první poločas měli více ze hry domácí, o šance nebyla nouze ani na naší straně. Když šel soupeř do vedení, tak se trochu zatáhl. Ke konci poločasu jsme dali tyč, navíc tam byla ještě dorážka, ale ani ta nedopadla dobře. Po změně stran jsme soupeře začali napadat a byli lepší týmem. Dokonce tam byly dvě tutovky, ale nic z toho nebylo. Za mě by tomu slušela remíza, bohužel jsme na konci podzimu trpěli neproměňováním šancí. Jsem rád, že je dohráno,“ odfrkl si Aleš Vavroušek, kapitán FK Rumburk.