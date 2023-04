Dominiku, v prvním venkovním utkání na jaře jste v Lounech vyhráli 5:3. Jaký to byl zápas?

Proti soupeři jsme nastoupili se snahou nastřílet co nejvíce gólů a rozhodně jsme ho nepodceňovali. Zápas to byl do konce utkání napínavý, ale když jsme v 88. minutě vstřelili pátý gól, bylo rozhodnuto.

Ty jsi dal dvě branky. Jak obě padly?

Góly v Lounech nebyly nějak výstavní. Na první mi do velkého vápna spoluhráč Michal Patík vyslal průnikovku, po které jsem míč uklidil do sítě soupeře. Druhý gól jsem střelil nártem na zadní tyč.

Dominik Lauko aktuálně kope za starší dorostence FK Junior Děčín.Zdroj: archiv FK Junior DěčínNa jaře jste zatím vyhráli všechny tři zápasy. Jaká byla zimní příprava?

Stejná, jako každý rok. Hlavně se běhalo. Tréninky byly intenzivní, abychom byli připraveni zabojovat o co nejvyšší příčky.

Zatím jste v tabulce krajského přeboru na pátém místě…

Rozhodně chceme dokázat, že máme na víc. Musíme odehrát dobré zápasy proti prvním čtyřem celkům v tabulce, se kterými jsme hráli velmi vyrovnaně už na podzim, ale bohužel všechny skončily prohrou.

Sleduješ tabulku střelců nebo tě individuální výkony nezajímají?

Ano, sleduji tabulku střelců. Tu momentálně ovládá spoluhráč Daniel Sencziszin, kterému přeji hodně štěstí a ať jeho číslo střelených branek nadále roste.

Kde jsi vůbec začal s fotbalem?

Začal jsem ve čtyřech letech ve Forwardu Děčín, kde mě toho hodně naučili. Už je to dlouhá doba.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Žádná konkrétní věc to není. Fotbal mě prostě naplňuje, je to součást mého života.

Jsi v děčínském Junioru spokojený? Nenakoukl jsi už do tamního A tým?

Maximálně. S klukama tady máme dobrý kolektiv a jsme parta kamarádů, která se navzájem respektuje. Za A tým jsem zatím nehrál.

Určitě máš fotbalové sny a cíle, viď?

Chtěl bych, aby byl náš A tým co nejvýše. Chtěl bych se na tom také podílet.

FOTO, VIDEO: Junior Děčín vyhrál v Teplicích Sklářský pohár

Máš také jistě fotbalový vzor. Kdopak to je?

Už od mala vzhlížím k Messimu. Vždy jsem sledoval a nechápal to, jaký má přehled a jak kouzlí na hřišti.

Co tě kromě fotbalu ještě baví?

Celkově mě baví sportovat. Mám rád pohyb a nebaví mě prostě sedět doma.

Jaký jsi student? Baví tě škola?

Učivo ve škole teď momentálně není nejlehčí. Domů ale nosím dvojky, trojky. Takže spokojenost.

Kdyby jsi se neživil fotbalem, jaké povolání by se ti líbilo?

Ještě na druhém stupni základní školy jsem chtěl dělat sportovní fyzioterapii, teď mě spíše láká stavbyvedoucí nebo architekt.